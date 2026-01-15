Europas Firmenlenker wollen Arbeitsplätze schaffen

In Europa gehen demnach neun von zehn (91 Prozent) Führungskräften von steigenden Umsätzen in ihren Heimatmärkten aus, 43 Prozent erwarten sogar eine deutliche Zunahme. Auch die in Deutschland befragten Firmenlenker rechnen mit steigenden Umsätzen - allerdings nahm ihre Zuversicht in den vergangenen Monaten ab.

BERLIN (dpa-AFX) - Entgegen dem mauen Trend in Deutschland wollen Führungskräfte in Europa neue Arbeitsplätze schaffen. Zudem wollen sie ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) hochfahren, wie aus einer Umfrage im Auftrag des Beratungsunternehmens Accenture hervorgeht. Im laufenden Jahr rechnen die Firmenlenker darüber hinaus mit steigenden Umsätzen.

Europäer wollen KI-Investitionen hochfahren



Für seine vierteljährliche Erhebung befragte Accenture 3.650 Führungskräfte und 3.350 Beschäftigte weltweit, darunter auch 1.070 Führungskräfte und 929 Mitarbeiter aus neun europäischen Ländern. Die Befragung fand im November und Dezember in Unternehmen mit einem Umsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar statt.

Europäische Führungskräfte wollen derweil besonders stark in KI investieren: Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) will seine Investitionen in die Technologie um mindestens ein Fünftel aufstocken. In Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum fielen diese Werte niedriger aus.

Konjunkturbarometer zeigen trübe Stimmung für Deutschland an

Ermutigende Nachrichten liefern die Umfrageergebnisse auch für Arbeitnehmer. Fast drei von vier befragten Führungskräften in Europa (71 Prozent) gehen im laufenden Jahr von mehr Neueinstellungen aus.

Für Deutschland malten führende Wirtschaftsinstitute zuletzt ein weniger rosiges Bild. Das Beschäftigungsbarometer des Münchner Ifo-Instituts sank im Dezember auf den niedrigsten Wert seit der ersten Phase der Corona-Pandemie im Mai 2020. Der monatlichen Umfrage zufolge planen nahezu alle Industriezweige eine Fortsetzung des Stellenbaus in den kommenden Monaten.




