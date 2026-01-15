Draegerwerk 2025: Rekordumsatz & Gewinnsprung – Ausblick 2026
Drägerwerk setzt 2025 neue Bestmarken: Rekordumsatz, steigende Margen und kräftiges Wachstum in Medizin- und Sicherheitstechnik untermauern den optimistischen Ausblick.
Foto: Drägerwerk AG
- Drägerwerk AG & Co. KGaA erzielte 2025 einen Rekordumsatz von etwa 3.482 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 5,3 Prozent entspricht.
- Die Medizintechnik-Sparte wuchs um 7,4 Prozent auf rund 1.996 Mio. Euro, während die Sicherheitstechnik um 2,5 Prozent auf etwa 1.486 Mio. Euro zulegte.
- Das EBIT stieg auf etwa 226 bis 236 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 6,5 bis 6,8 Prozent entspricht.
- Der Auftragseingang erhöhte sich währungsbereinigt um 7,9 Prozent auf rund 3.575 Mio. Euro, mit einem starken Wachstum in beiden Segmenten.
- Dräger plant, rund 30 Prozent des Konzernjahresüberschusses als Dividende auszuschütten, der finale Vorschlag erfolgt mit den endgültigen Geschäftszahlen.
- Für 2026 erwartet Dräger einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,23 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,10EUR das entspricht einem Plus von +0,92 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.205,23PKT (+0,80 %).
+5,04 %
+5,90 %
+13,53 %
+8,90 %
+50,41 %
+77,08 %
+7,47 %
+18,77 %
+1.924,68 %
