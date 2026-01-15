    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk
    Draegerwerk 2025: Rekordumsatz & Gewinnsprung – Ausblick 2026

    Drägerwerk setzt 2025 neue Bestmarken: Rekordumsatz, steigende Margen und kräftiges Wachstum in Medizin- und Sicherheitstechnik untermauern den optimistischen Ausblick.

    Foto: Drägerwerk AG
    • Drägerwerk AG & Co. KGaA erzielte 2025 einen Rekordumsatz von etwa 3.482 Mio. Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 5,3 Prozent entspricht.
    • Die Medizintechnik-Sparte wuchs um 7,4 Prozent auf rund 1.996 Mio. Euro, während die Sicherheitstechnik um 2,5 Prozent auf etwa 1.486 Mio. Euro zulegte.
    • Das EBIT stieg auf etwa 226 bis 236 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 6,5 bis 6,8 Prozent entspricht.
    • Der Auftragseingang erhöhte sich währungsbereinigt um 7,9 Prozent auf rund 3.575 Mio. Euro, mit einem starken Wachstum in beiden Segmenten.
    • Dräger plant, rund 30 Prozent des Konzernjahresüberschusses als Dividende auszuschütten, der finale Vorschlag erfolgt mit den endgültigen Geschäftszahlen.
    • Für 2026 erwartet Dräger einen Umsatzanstieg von 1,0 bis 5,0 Prozent und eine EBIT-Marge von 5,0 bis 7,5 Prozent.

    Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 76,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,23 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 77,10EUR das entspricht einem Plus von +0,92 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.205,23PKT (+0,80 %).


    ISIN:DE0005550636WKN:555063





