    Future Fuels: Mehrere gravitative Anomalien entdeckt – Top-Analyse

    Mit neuen Gravitationsdaten rückt Future Fuels im abgelegenen Hornby-Becken ein mögliches, deutlich größeres Uranpotenzial in den Fokus der globalen Energiewende.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Future Fuels hat die Ergebnisse seiner Gravitationsbodenmessung 2025 auf seinem Uranprojekt “Hornby Basin” bekannt gegeben, das sich 95 km südwestlich von Kugluktuk in Nunavut befindet.
    • Das Projekt “Hornby” umfasst 3.407 km² im Nordwesten von Nunavut und enthält über 40 unerschlossene Uranvorkommen, darunter das historische System “Mountain Lake”.
    • Die Untersuchung wurde von “EarthEx Geophysical Solutions Inc.” durchgeführt und liefert den detailliertesten Gravitationsdatensatz im Gebiet “Hornby Basin”, der mehrere hochprioritäre Anomalien identifiziert.
    • Die Ergebnisse deuten auf ein größeres Uransystem hin, das über das bekannte “Mountain Lake” hinausgehen könnte, was die Explorationsstrategie des Unternehmens stärkt.
    • Future Fuels hat durch den Erwerb von 232 Mineralschürfrechten und sechs Mineralkonzessionen eine dominierende Position im “Hornby-Becken” erreicht, was eine einheitliche Explorationsplattform ermöglicht.
    • Die steigende Nachfrage nach Kernenergie, insbesondere durch Tech-Giganten wie Google, Amazon und Microsoft, erhöht die Bedeutung von Uran und Kernkraft für die zukünftige Energieversorgung.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
