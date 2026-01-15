Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,24 auf Tradegate (15. Januar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +37,06 %/+69,96 % bedeutet.