    ANALYSE-FLASH

    Goldman senkt Ziel für Springer Nature auf 25 Euro - 'Buy'

    • Goldman Sachs senkt Kursziel für Springer Nature auf 25 Euro.
    • Einstufung bleibt jedoch auf "Buy" trotz Kursrückgang.
    • Geringe Liquidität als Hauptursache für Verluste identifiziert.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verluste seit dem Börsengang im Oktober 2024 seien wohl vor allem auf die geringe Liquidität in den Aktien zurückzuführen, schrieb James Tate am Donnerstag. Jede Platzierung von Private-Equity-Firmen würde daher wohl letztlich zum Kurstreiber./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 02:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,24 auf Tradegate (15. Januar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,63 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +37,06 %/+69,96 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 25 Euro

