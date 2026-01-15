RWE auf 15-Jahres-Hoch - Analysten loben Auktionserfolg

Unter ihnen schätzt Peter Bisztyga von der Bank of America RWE besonders positiv ein. Die Aktie sei eine der 25 Top-Empfehlungen für 2026, schrieb er. Dabei verwies der Analyst auf den Auktionserfolg in Großbritannien sowie die strategische Partnerschaft mit der Beteiligungsgesellschaft KKR und hob sein Kursziel um 3 Euro auf 59 Euro an. Damit hat er nun das höchste Kursziel aller von dpa-AFX und Bloomberg beobachteten Research-Häusern.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die RWE -Aktie ist erstmals wieder seit 15 Jahren über die Schwelle von 50 Euro gesprungen. Auftrieb gaben zahlreiche positive Kommentare von Analysten nach dem erfolgreichen Zuschlag bei britischen Offshore-Auktionen am Vortag.

Am frühen Nachmittag ging es für das Papier des Energieversorgers im kaum veränderten Dax um 2,0 Prozent auf 50,36 Euro nach oben. Zuletzt war es im Februar 2011 gewesen, als die Aktie über 50 Euro gekostet hatte. Zum Rekordhoch von etwas über 100 Euro im Jahr 2008 ist der Weg allerdings noch weit.

Bereits seit Herbst 2025 hat sich die Charttechnik für die Aktie begonnen aufzuhellen. Die mittel- und längerfristigen Trendindikatoren wurden zunehmend positiver und Mitte Dezember dann überwand die Aktie schließlich die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und inzwischen bei etwas über 46 Euro verläuft.

Deepa Venkateswaran vom US-Analysehaus Bernstein sprach mit Blick auf die Auktion von einem "vollen Erfolg" für RWE und sieht eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für den deutschen Konzern.

BofA-Analyst Bisztyga erklärte, dass sich RWE in der britischen Auktion den Zuschlag für Großprojekte mit einer Gesamtkapazität von 6,9 Gigawatt gesichert habe. Das sei eine etwa doppelt so hohe Kapazität, als vom Markt erwartet. Zudem setze das obendrein angekündigte Finanzierungs-Joint-Venture mit KKR hohe liquide Mitteln frei.

"Die Projektfinanzierungsstruktur führt in diesem Sommer zu einer Barauszahlung von 2,9 Milliarden Pfund für aktivierte Entwicklungskosten", schrieb er. Dabei bezifferte Bisztyga den Eigenkapitalbedarf von RWE auf "lediglich 0,9 Milliarden Pfund, - und zwar erst nach vollständiger Inanspruchnahme der Projektfinanzierung". Die Nettoinvestitionen bis 2030/31 dürften zugleich nur 1,2 Milliarden Euro betragen, weshalb die Nettozinskosten für RWE kräftig sinken dürften.

Metzler-Analyst Guido Hoymann hatte sein Kursziel bereits am Vortag von 54 auf 57 Euro hochgeschraubt und ebenfalls den von RWE gesicherten Kapazitätsumfang gelobt. Der sei stark mit Blick auf die aktuelle Gesamtkapazität von laut Hoymann etwa 40 Gigawatt./ck/lew/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 50,40 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,74 %. Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,56 Mrd.. RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -1,03 %/+8,87 % bedeutet.



