    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krombacher hält mit Alkoholfrei-Varianten Bierabsatz stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Krombacher stabilisiert Absatz durch alkoholfreie Biere.
    • Umsatz steigt um 1,8 Prozent auf 962 Millionen Euro.
    • Veltins meldet drastischen Rückgang bei Bierkonsum.
    Krombacher hält mit Alkoholfrei-Varianten Bierabsatz stabil
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KREUZTAL (dpa-AFX) - Die Großbrauerei Krombacher hat dank deutlicher Zuwächse bei alkoholfreien Bieren ihren Absatz 2025 entgegen den stark rückläufigen Branchentrend stabil gehalten. "Die Kaufbereitschaft für alkoholhaltige Getränke hat erneut deutlich abgenommen, die allgemeine Konsumstimmung ist nach wie vor gedämpft und auch die Gastronomie kämpft weiterhin mit schwierigen Rahmenbedingungen", sagte Vertriebsdirektor Hendrik Kuhn.

    Der Bierabsatz des Familienunternehmens aus dem Siegerland stieg leicht um 0,2 Prozent auf 5,95 Millionen Hektoliter. Beim alkoholhaltigen Stammprodukt Krombacher Pils steht ein Minus von 0,8 Prozent auf 4,11 Millionen Hektoliter, während einige alkoholfreie Varianten zulegten. Krombacher Weizen war mit minus 4,2 Prozent allerdings deutlich weniger als im Jahr zuvor gefragt. Den höchsten Bier- und Getränkeabsatz hatte Krombacher im Jahr 2018 erzielt.

    Bereits seit vielen Jahren ist Krombacher in den Rankings des Getränkemarkt-Fachmagazins "Inside" die meistgetrunkene Biermarke in Deutschland. Die Privatbrauerei hatte den Großkunden für den Oktober 2025 eine Preiserhöhung sowohl für Bier als auch für die Bitterlimonade Schweppes angekündigt.

    Die Preiserhöhungen machten sich beim Umsatz bemerkbar, der um 1,8 Prozent auf den Höchstwert von rund 962 Millionen Euro kletterte. Der Gesamtabsatz ging um 0,2 Prozent auf rund 7,56 Millionen Hektoliter zurück. Das lag an den Erfrischungsgetränken um die Marke Schweppes, die ein Wachstumsmotor waren und mit einem Absatzminus von 1,8 Prozent diesmal schwächelten. Rund 40 Prozent des Gesamtabsatzes der Gruppe entfällt auf alkoholfreie Getränke.

    Einen Tag zuvor hatte Erzrivale Veltins von einem drastischen Rückgang beim Konsum von alkoholhaltigem Bier in Deutschland berichtet. Die Großbrauerei aus dem Hochsauerland schätzt den Rückgang im deutschen Biermarkt 2025 auf mehr als sechs Prozent und damit auf ein bisher nicht gekanntes Ausmaß. Dazu hätten mehrere Faktoren wie auch die spürbare Konsumkrise geführt./vd/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Krombacher hält mit Alkoholfrei-Varianten Bierabsatz stabil Die Großbrauerei Krombacher hat dank deutlicher Zuwächse bei alkoholfreien Bieren ihren Absatz 2025 entgegen den stark rückläufigen Branchentrend stabil gehalten. "Die Kaufbereitschaft für alkoholhaltige Getränke hat erneut deutlich abgenommen, die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     