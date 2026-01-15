BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen mit einem Kursziel von 50,55 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte schwach gewesen sein, schrieb Susannah Ludwig in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Im weiteren Jahresverlauf sollten sich die Perspektiven jedoch aufhellen. Der Fokus liege langfristig auf der Profitabilität./rob/tih/ag
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 39,84EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Susannah Ludwig
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50,55
Kursziel alt: 50,55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
