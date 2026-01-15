DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 231,6EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jon Bell
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 267
Kursziel alt: 267
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
