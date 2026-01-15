DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 231,6EUR auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 267

Kursziel alt: 267

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

