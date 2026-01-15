    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABO Energy AktievorwärtsNachrichten zu ABO Energy
    ABO Energy: Prognose 2025 angepasst – Was Investoren wissen sollten

    ABO Energy dämpft die Erwartungen für 2025 deutlich: Statt Wachstum stehen höhere Verluste, geringere Gesamtleistung und Marktverwerfungen im Fokus.

    Foto: Horst Galuschka - picture alliance/dpa
    • Die Jahresprognose 2025 der ABO Energy GmbH & Co. KGaA wurde nach unten korrigiert.
    • Der ursprünglich erwartete Konzernjahresfehlbetrag von rund 95 Mio. Euro wird nun auf etwa 170 Mio. Euro geschätzt.
    • Die erwartete Konzerngesamtleistung wurde von 250 Mio. Euro auf circa 230 Mio. Euro reduziert.
    • Die Korrekturen resultieren aus Verschiebungen (ca. 40 Mio. Euro) und Wertberichtigungen (ca. 35 Mio. Euro) aufgrund aktueller Marktveränderungen.
    • Verschiebungen betreffen vor allem Rechteverkäufe von Wind- und Batterieprojekten sowie verzögerte Abrechnungen und Bauabnahmen.
    • Trotz der Prognoseänderung bleibt die Geschäftsführung vom Erfolg des Effizienz- und Transformationsprogramms überzeugt.

    Der Kurs von ABO Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -22,85 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,3400EUR das entspricht einem Minus von -30,01 % seit der Veröffentlichung.


    ABO Energy

    -25,10 %
    -55,80 %
    -56,89 %
    -85,01 %
    -87,39 %
    -93,20 %
    -88,86 %
    -21,69 %
    ISIN:DE0005760029WKN:576002





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
