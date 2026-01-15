    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDraegerwerk AktievorwärtsNachrichten zu Draegerwerk
    Drägerwerk will 2026 weiter zulegen nach überraschend starkem Jahr - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Drägerwerk erwartet Umsatzsteigerung bis 2026.
    • Operativer Gewinn 2022 übertraf Prognosen deutlich.
    • Dividende bleibt bei 30 Prozent des Konzernüberschusses.
    Foto: Drägerwerk AG

    LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk setzt im laufenden Jahr auf die zuletzt eingeworbenen Aufträge als Treiber für Umsatz und operativen Gewinn. Der Umsatz soll 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag überraschend mit. Basis ist der 2025 erzielte Auftragseingang von fast 3,6 Milliarden Euro. Vom Umsatz sollen 2026 als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 5,0 bis 7,5 Prozent bleiben.

    Im vergangenen Jahr erzielte Drägerwerk laut vorläufigen Zahlen fast 3,5 Milliarden Euro Umsatz und damit 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn (Ebit) stieg auf 226 bis 236 Millionen Euro, was einer Marge zwischen 6,5 und 6,8 Prozent entspricht. Drägerwerk schlug damit sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen. Die Aktie stieg um über 4 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende Oktober.

    Endgültigen Zahlen will Drägerwerkt am 24. März vorlegen und dann auch einen finalen Dividendenvorschlag vorlegen. Die bestehende Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung von 30 Prozent des Konzernüberschusses vor, hieß es am Donnerstag./lew/jha/

    Draegerwerk

    +7,22 %
    +10,15 %
    +18,09 %
    +19,14 %
    +64,55 %
    +93,73 %
    +7,47 %
    +18,77 %
    +1.966,70 %
    ISIN:DE0005550636WKN:555063

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,18 % und einem Kurs von 77,20 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +10,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 679,40 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00Euro. Von den letzten 2 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von -14,87 %/+21,98 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
    Drägerwerk will 2026 weiter zulegen nach überraschend starkem Jahr - Kurssprung Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk setzt im laufenden Jahr auf die zuletzt eingeworbenen Aufträge als Treiber für Umsatz und operativen Gewinn. Der Umsatz soll 2026 um 1,0 bis 5,0 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am …
