Drägerwerk will 2026 weiter zulegen nach überraschend starkem Jahr - Kurssprung

Endgültigen Zahlen will Drägerwerkt am 24. März vorlegen und dann auch einen finalen Dividendenvorschlag vorlegen. Die bestehende Dividendenpolitik sieht eine Ausschüttung von 30 Prozent des Konzernüberschusses vor, hieß es am Donnerstag./lew/jha/

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,18 % und einem Kurs von 77,20 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +10,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 679,40 Mio..

Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00Euro. Von den letzten 2 Analysten der Draegerwerk Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 96,00Euro was eine Bandbreite von -14,87 %/+21,98 % bedeutet.