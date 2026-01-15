Big-Tech-Konzerne bezahlen für Wikipedia-Nutzung
- Wikipedia schließt Millionendeals mit Tech-Konzernen.
- Kunden von Wikimedia Enterprise: Microsoft, Meta, Amazon.
- OpenAI bleibt ohne Vertrag, nutzt Wikipedia-Inhalte.
SAN FRANCISCO/BERLIN (dpa-AFX) - Das Onlinelexikon Wikipedia hat Millionendeals mit den großen Techkonzernen wie Microsoft , Meta und Amazon abgeschlossen. Wie die Wikimedia Stiftung in San Francisco zum 25-jährigen Jubiläum der Wikipedia mitteilte, gehören zu den Kunden des Angebots Wikimedia Enterprise nun auch die Suchmaschine Ecosia sowie die kleineren KI-Anbieter, Mistral AI und Perplexity sowie Pleias und ProRata. Bislang war nur der Google -Konzern Alphabet als Großkunde von Wikimedia Enterprise bekannt.
Nach den Lizenzbedingungen von Wikipedia und Schwesterprojekten wie Wikidata sind die Inhalte weiterhin frei zugänglich und müssen nicht bezahlt werden. Das kostenpflichtige Angebot Wikipedia Enterprise umfasst aber ein Entgelt für die Nutzung der technischen Infrastruktur. Außerdem erhalten die Vertragspartner einen bevorzugten technischen Zugang zu dem großen Content-Pool und den dazugehörigen Metadaten.
Kein Geld von OpenAI
In der Kundenliste fehlt weiterhin der führende KI-Anbieter OpenAI, der beim Training seiner Sprachmodelle intensiv die Inhalte von Wikipedia verwendet hat.
Franziska Heine, geschäftsführende Vorständin von Wikimedia Deutschland, begrüßte die Vertragsabschlüsse. "Dass Meta, Amazon und Co. nun erstmals Wikimedia
Enterprise nutzen - und dies auch öffentlich bekanntgeben - ist ein gutes Signal", sagte sie. Bisher hätten die Unternehmen die freien Inhalte der Wikipedia kostenlos genutzt und die Infrastruktur der Wikimedia-Projekte belastet, ohne dafür immerhin finanziell Verantwortung zu übernehmen.
Wikimedia
Deutschland erwartet, dass weitere Unternehmen, deren Geschäftsmodelle ebenfalls auf dem freien Wissen der Wikipedia basieren, ebenfalls Wikimedia Enterprise nutzen./chd/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 206,8 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +5,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 302,56USD. Von den letzten 9 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 385,00USD was eine Bandbreite von -17,25 %/+34,43 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ein paar Punkte, die so schlicht nicht stimmen:
1. „Absturz ohne Ende“
Alphabet liefert stabile Umsätze, starke Margen und massiven Cashflow. Von einem strukturellen Kollaps ist nichts zu sehen – außer in deiner Interpretation.
2. Elliott-Wave-Argument („Welle 5 ist fertig“)
Das ist Spekulation, kein belastbares Modell. Damit kann man jede mögliche Kursbewegung nachträglich begründen. Für eine Investmententscheidung taugt das allein gar nichts.
3. „KI-Investitionen sind eine Luftnummer“
Alphabet gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die KI vollständig vertikal integrieren: eigene Chips (TPU), DeepMind, Search-Ads als direkte Monetarisierungsmaschine.
Die Behauptung, dass Alphabet die Kapitalkosten nicht verdient, ignoriert völlig deren Skaleneffekte und Cashflow-Power.
4. „Monopolverlust führt zu Gewinneinbrüchen“
Selbst im Worst Case einer Zerschlagung wäre Alphabet für Aktionäre eher mehr wert (Sum-of-the-Parts). Einzelteile wie Search, YouTube oder Cloud würden separat extrem profitabel laufen.
Ein totaler Margeneinbruch ist kein wahrscheinliches Szenario.
5. „Jede Longposition ist im Risiko“
Das gilt für jede Aktie. Die Aussage bringt keinen Mehrwert.
Kurz:
Dein Szenario basiert auf Emotion, nicht auf Fundamentaldaten. Alphabet hat Risiken – aber KI als „Luftnummer“ und ein „Absturz ohne Ende“ sind fachlich nicht haltbar
Hast du nicht zufällig MICROSOFT vergessen, Herr Kollege? Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif