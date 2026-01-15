Aktien New York Ausblick
Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche hoch
- TSMC optimistische Prognosen treiben Halbleiter-Aktien.
- Nasdaq 100 vorbörslich um 1% auf 25.720 Punkte.
- Goldman Sachs und Morgan Stanley übertreffen Erwartungen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC dürften am Donnerstag im Fokus der US-Börsen stehen und dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe treiben. Der Nasdaq 100 , in dem etliche Branchengrößen enthalten sind, wurde gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Prozent höher indiziert bei 25.720 Punkten. Die neuesten US-Konjunkturdaten spielten am Markt keine Rolle.
TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so einer boomenden Nachfrage nach Halbleitern Herr zu werden, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). TSMC-Aktien, die auch an der New Yorker Börse gelistet sind, stiegen vorbörslich auf ein Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag 5,4 Prozent.
Auch für Papiere zahlreicher Zulieferer der Chip-Branche in den USA wurden daraufhin Kursgewinne antizipiert. So stiegen Applied Materials , Lam Research , KLA und Entegris im vorbörslichen Aktiengeschäft um 7 bis zu fast 10 Prozent. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie Micron , Broadcom und AMD legten vorbörslich ebenfalls zu.
Der Leitindex Dow Jones Industrial , in dem mit Nvidia nur eine Halbleiteraktie enthalten ist, dürfte sich im Unterschied zum Nasdaq 100 schwertun. Vorbörslich lag der Dow leicht im Minus.
Derweil veröffentlichten mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Großbanken ihre Quartalsbilanzen. Die Geschäftszahlen übertrafen in der großen Mehrzahl die Erwartungen. Morgan Stanley gaben vorbörslich gleichwohl um 0,7 Prozent nach und Goldman Sachs um 2 Prozent. Anleger nahmen Kursgewinne mit, nachdem beide Aktien zu Jahresanfang auf Rekordhochs gestiegen waren.
Papiere des Vermögensverwalters Blackrock gewannen fast 3 Prozent. Die vom Finanzriesen verwalteten Mittel lagen im Schlussquartal 2025 leicht über der Konsensschätzung./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 198,9 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,48 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,94 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,13 %/+69,84 % bedeutet.
Hatte ja versprochen dass ich irgendwann wieder meine "Flaggenparade" präsentiere. Leider klappt es partout nicht mehr mit den Flaggen einfügen - also hier eine abgespeckte Version. Hat sich seit letztem Update doch einiges getan da ich in den letzten Wochen einen größeren Betrag investiert hab. War aber kein Problem, im Gegensatz zu anderen, welche den Markt als überbewertet ansehen, finde ich immer was. Vorzugsweise mit KGV kleiner als 10 und DR zwischen 5-10%. Wenn man etwas über den Tellerrand schaut, gibt es tatsächlich noch viele interessante Firmen auf dem Globus. Und ja, @Ulf, bei mir sind es schon etwas mehr als 18% "Rest of world" - und darunter ganz viele welche die letzten 3-4-5- Jahre deutlich outperformed haben. Wurden hier aber - mit ganz wenigen Ausnahmen - überhaupt nicht beachtet. Kann aber gut damit leben. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
AR: Provinz Neuquen, 5% bis 2030, WKN A19GPQ
BB: Barbados 6,5% bis 2029, WKN A2SBZ7
BS: Bahamas 6,62% bis 2033, WKN 984106
CG: Kongo Republik 6,00% bis 2029, WKN A0TNYM
DE: Mutares11,515% bis 2027, WKN A30V9T, Smava 25/29, WKN A4DFHC
EC: Ecuador 5,5% bis 2030, WKN A281E9
RO: Rumänien 7,900% bis 2038, WKN A3LFEM
TN: Tunesien-Anleihe 8,25% bis 2027, WKN 195236
UY: Uruguay 4,975% bis 2055, WKN A19ZH3
ZA: Südafrika 8,75%/2049, WKN A1G66E, Südafrika 9/ bis 2040, WKN A1Z7CM
Aktien
DE: Allianz, WKN 840400, BASF, WKN BASF11, BMW Vz., WKN 519003, Deutsche Post, WKN 555200, DWS Group, WKN DWS100, Freenet, WKN A0Z2ZZ, Hensoldt, WKN HAG000, Mercedes-Benz, WKN 710000, Münchener Rück, WKN 843002, Rational, WKN 701080, Siemens, WKN 723610, Siemens Healthineers, WKN SHL100
AU: Rio Tinto, WKN 852147, Sonic Healthcare, WKN 909081
AT: Österr. Post, WKN A0JML5
BE: Wereldhave Belgium, WKN 632334
BG: Shelly Group, WKN A2DGX9
BM: 2020 Bulkers, WKN A2PNW9
BR: Engie Brasil, WKN A2ASWZ, Petrobras, WKN 932443
CA: Bank of Nova Scotia, WKN 850388
CH:Nestle, WKN A0Q4DC, Novartis, WKN 904278
CL:Embotelladora Andina, WKN 906417, SQM, WKN 895007
CN: China Mobile WKN 909622, CNOOC, WKN A0B846
CO: Bancolombia, WKN 896739, Ecopetrol, WKN A0Q9ZL
CY: Bank of Cyprus, WKN A2DJ8V
CZ: Philip Morris CR, WKN 887834
DK: Novo Nordisk, WKN A1XA8R
EE: Merko Ehitus, WKN A0Q639, Tallinna Kaubamaja, WKN 590308
ES:Enagas, WKN 662211, Iberdrola, WKN A0M46B, Redeia, WKN A2ANA3
FI: UPM Kymmene, WKN 881026
FO:Banknordik, WKN A0MVGW
FR: Air Liquide, WKN 850133, L`Oreal, WKN 853888
GA: Total Gabon, WKN 852437
BAT, WKN 91601, Legal & General, WKN 851584, Shell, WKN A0ER6S, Taylor Wimpey, WKN 852015, Victrex, WKN 898554, Vodafone, WKN A1XA83
GE: Bank of Georgia, WKN A2JHMB
GR:Jumbo, WKN 925529, Loulis Foods, WKN 661527, OPAP, WKN 765974
HK:First Pacific, WKN 876860
HU:Magyar Telekom, WKN A0B8TQ, Richter Gedeon, WKN A1W16N, Zwack Unicum, WKN A0DK5W
ID:Telkom Indonesia, WKN 898255, United Tractors, WKN 888037
IE: Accenture, WKN A0YAQA
IQ:Gulf Keystone, WKN A2DGZ5
IT:Enel, WKN 928624, Intesa Sanpaolo, WKN 850605, Prysmian, WKN A0MP84,
Snam, WKN 764545
IN: Infosys, WKN 919668
JE:Amcor Ltd., WKN A2PKFL
JP:Japan Tobacco, WKN 893151
KR: KB Financial, WKN A0RAQX
KZ: Halyk-Bank WKN A0LF36, Kazatomprom, WKN A2N9D5
KY:Infinity Development, WKN A41TN3
LI: VP Bank, WKN A2AJDV
LK:Halma, WKN 865047
LT:Apranga, WKN A0B6TF, Vilvi Group WKN A0M2DF
RTL Group, WKN 861149
LV: Amber Latvijas balsams, WKN 931802
MD: Endava, WKN A2JRLY
MH: DHT Holding, WKN A1J059
MO: Wynn Macau, WKIN A0YA9J
MU: Alphamin Resources, WKN A12GSG
MX: Bolsa Mexicana de Valores, WKN A0Q4ME
NG: Seplat, WKN A11059
NL: Acomo, WKN 852176, ASML, WKN A1J4U4, ASR Nederland, WKN A2AKBT
ING Group, WKN A2ANV3, Unilever, WKN A0JMZB
NO: Borregaard, WKN A1J5TM
NZ:Spark New Zealand, WKN 882336
PA: Banco LatinoAmericana, WKN 884869
PE: Credicorp, WKN 899417
PH: Philippine LDT, WKN A2APXA
PL: DOM Development, WKN A0LC5S, Murapol, WKN A3E2Z7, Powszechny Zaklad, WKN A0YCYA, Warsaw Stock Exchange, WKN A1C7YU
PT: EDP Energia de Portugal, WKN 906980
SE: Swedbank, WKN 895705
SG: Ascendas REIT, WKN 157700, Cromwell European REIT, WKN A3CPT1, DBS, WKN 880105, Hafnia WKN A40S1F, Keppel Corp., WKN A0ML07, Singapore Technologies, WKN 910981
SI: Nova Ljubljanska Bank, WKN A2N84G
TH: Thai Union Group, WKN A140S1, Thanachart, WKN A2N5QR
TR: Turkcell, WKN 806276
TZ: Orca Energy, WKN A0MN36
TW: Taiwan Semiconductor, WKN 909800
US: Abbott, WKN 850103, AGNC, WKN A2AR58, Annaly, WKN 909823, Alphabet, WKN A14Y6H, Altria, WKN 200417, Amazon, WKN 906866, Arbor Realty, WKN A0CAPU, Ares Capital, WKN A0DQY4, Cisco, WKN 87884, FS KKR, WKN A2P6TH, General Mills, WKN 853862, Gladstone Commercial, WKN 260884, Gladstone Investment, WKN A0KES9, Hercules Capital, WKN A0ERTZ, IBM, WKN 851399, Iron Mountain, WKN A14MS9, Johnson & Johnson, WKN 853260, McDonalds, WKN 856958, Microsoft, WKN 870747, Midcap Financial, WKN A2N85M, Omega Healthcare Inv., WKN 890454, PepsiCo, WKN 851995, Pfizer, WKN 852009, Procter&Gamble, WKN 852062, Prospect Capital, WKN A0B746, Simon Property, WKN 916647, SLR Investment, WKN A0RGYK, Stryker, WKN 864952, Texas Instruments, WKN 852654, TJX, WKN 854854, Verizon, WKN 868402, VISA, WKN A0NC7B
VG: Flex LNG, WKN A2PFGD
ZA:African Rainbow, WKN A0CAQD, Kumba Iron, WKN A0LC6R
Fonds
Deka Megatrends WKN 515270
Sparplan 1x40€ monatlich VWL
A3DC8Q – Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
Kursentwicklung (1 Jahr): –14,47 % [wallstreet-online.de]
Ausschüttungsrendite: Ø ~10,8 % (monatlich) [app.parqet.com], [divvydiary.com]
Ausschüttungen 2025: rund 1,44 € pro Anteil [app.parqet.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) = Kursveränderung + Ausschüttungen ≈ –14,5 % + 10,8 % = –3,7 %
Kursentwicklung (1 Jahr): +23,6 % [finanzen.net]
Ausschüttungsrendite: ca. 4 %, verteilt auf quartalsweise Ausschüttungen (z. B. 0,19 €, 0,36 €, 0,90 €) [onvista.de], [tradingview.com]
Gesamtrendite (1 Jahr) ≈ 23,6 % + 4 % = ~27,6 %
euch auch allen alles Gute im neuen Jahr!
- Eine Holding GmbH sowie eine operative GmbH zu gründen
- Ich bin dann Geschäftsführer von der Holding GmbH und meine Holding wird dann Geschäftsführer von der operativen GmbH
was macht die operative GmbH?
- am einfachsten wäre Immobilien zu vermieten. Mit relativ wenig Eigenkapital bekommt man einen relativ großen Kredit und durch die Mieteinnahmen kommt auch schon relativ schnell einiges rüber.
- die Gewinne der operativen GmbH werden dann auf die Holding übertragen (man zahlt nur sehr wenig Steuer auf den Gewinn --> Mieteinnahmen)
- Die Einnahmen aus der operativen GmbH werden dann in der Holding GmbH angelegt und als Geschäftsführer kann man sich monatlich ein Gehalt auszahlen lassen bzw. die Holding kann mir als Gesellschafter einen großzügigen, günstigen Kredit geben.