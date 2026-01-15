    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC optimistische Prognosen treiben Halbleiter-Aktien.
    • Nasdaq 100 vorbörslich um 1% auf 25.720 Punkte.
    • Goldman Sachs und Morgan Stanley übertreffen Erwartungen.
    Aktien New York Ausblick - Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche hoch
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC dürften am Donnerstag im Fokus der US-Börsen stehen und dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe treiben. Der Nasdaq 100 , in dem etliche Branchengrößen enthalten sind, wurde gut eine Stunde vor Handelsbeginn ein Prozent höher indiziert bei 25.720 Punkten. Die neuesten US-Konjunkturdaten spielten am Markt keine Rolle.

    TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so einer boomenden Nachfrage nach Halbleitern Herr zu werden, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). TSMC-Aktien, die auch an der New Yorker Börse gelistet sind, stiegen vorbörslich auf ein Rekordhoch. Zuletzt betrug der Aufschlag 5,4 Prozent.

    Auch für Papiere zahlreicher Zulieferer der Chip-Branche in den USA wurden daraufhin Kursgewinne antizipiert. So stiegen Applied Materials , Lam Research , KLA und Entegris im vorbörslichen Aktiengeschäft um 7 bis zu fast 10 Prozent. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie Micron , Broadcom und AMD legten vorbörslich ebenfalls zu.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial , in dem mit Nvidia nur eine Halbleiteraktie enthalten ist, dürfte sich im Unterschied zum Nasdaq 100 schwertun. Vorbörslich lag der Dow leicht im Minus.

    Derweil veröffentlichten mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Großbanken ihre Quartalsbilanzen. Die Geschäftszahlen übertrafen in der großen Mehrzahl die Erwartungen. Morgan Stanley gaben vorbörslich gleichwohl um 0,7 Prozent nach und Goldman Sachs um 2 Prozent. Anleger nahmen Kursgewinne mit, nachdem beide Aktien zu Jahresanfang auf Rekordhochs gestiegen waren.

    Papiere des Vermögensverwalters Blackrock gewannen fast 3 Prozent. Die vom Finanzriesen verwalteten Mittel lagen im Schlussquartal 2025 leicht über der Konsensschätzung./bek/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 198,9 auf Tradegate (15. Januar 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,94 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 258,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +45,13 %/+69,84 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    15 im Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche hoch Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC dürften am Donnerstag im Fokus der US-Börsen stehen und dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe treiben. Der Nasdaq 100 , in dem etliche Branchengrößen …
