IG Metall will Tarifforderung später stellen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die IG Metall will bei der anstehenden Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie ihre Forderung später stellen als bislang üblich. Man will kurzfristige wirtschaftliche Schwankungen besser berücksichtigen können, wie dpa aus Gewerkschaftskreisen erfahren hat.

Mit den Arbeitgebern ist demnach das Vorgehen abgestimmt, die Forderung "nach der Sommerpause" und damit wenige Wochen vor dem für Oktober geplanten Verhandlungsbeginn zu präsentieren. Warnstreiks sind mit dem Auslaufen des alten Vertrages erst nach dem 31. Oktober möglich. Der Gewerkschaftsvorstand und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall äußerten sich nicht zu dem neuen Prozedere.