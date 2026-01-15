Stroeer - Aktie unter Druck - 15.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die Stroeer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,50 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute bei der Stroeer Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Stroeer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,23 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,56 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Stroeer eine negative Entwicklung von -2,99 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,23 % 1 Monat +2,56 % 3 Monate -5,23 % 1 Jahr -32,10 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,99 Mrd.EUR € wert.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der …

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.