CHEROKEE, Texas, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- MediCapture Inc., ein weltweit führender Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, gab heute die Einführung von aiScope bekannt, einer Software, die Vision-KI-Modelle in Echtzeit lokal auf den MTRs von MediCapture und ausgewählten MVR -Bildgebungssystemen ausführt. Der erste Einsatz von aiScope wird in der Veterinärmedizin erfolgen.

Medizinische KI leicht gemacht – vom Labor zur realen Ausbildung und praktischen Anwendung

Die Technologie wird live auf der VMX 2026 in Orlando, Florida, vorgestellt und läuft auf MediCaptures VUEES University Edition und auf tragbaren VUEES Mobility-Plattformen. (Abkürzung für Veterinary Ultrasound and Endoscopy Education Systems, dt. Veterinärmedizinische Ultraschall- und Endoskopie-Ausbildungssysteme).

Medizinische KI leicht gemacht

iScope ermöglicht die Echtzeit-Objekterkennung, Bildklassifizierung und KI-gestützte Videoanalyse direkt auf medizinisch zertifizierten MediCapture MTR- und MVR-Geräten – ohne dass externe PCs, GPUs oder komplexe proprietäre Systeme im Operationssaal oder vor Ort erforderlich sind.

„Durch die Einbettung von KI-Vision am Point of Care löst aiScope das seit langem bestehende „Last-Mile-Problem", das die Verwendung vieler Forschungs-KI-Modelle in realen klinischen und Lehrumgebungen verhindert hat", sagt Bernd Jotzat, Senior Product Manager bei MediCapture.

Leistungsstarke Datenerfassungs-Engine für Ihre Vision-KI-Datensätze

MediCapture MTRs und MVRs mit aiScope verwandeln Ihre Operationskamera in ein leistungsstarkes Gerät zur Erfassung von Bilddaten, das eine Klassifizierung oder Erkennung in Echtzeit ermöglicht.

Mithilfe benutzerdefinierter Modelle analysiert aiScope die aufgenommenen Bilder und generiert automatisch Begrenzungsrahmen und Beschriftungen. Zukünftige Updates werden automatische Annotationen und vorab annotierte Exporte hinzufügen, wodurch sich der Zeitaufwand für die manuelle Überprüfung und Beschriftung verringert.

Herstellerneutral und Open Source

aiScope ist herstellerneutral und arbeitet mit einem MTR oder MVR, um Vision-KI-Anwendungen auf endoskopischen, mikroskopischen und chirurgischen Kamerasystemen auszuführen. Es unterstützt Open-Source-Modelle und das Training, die Konvertierung und den Einsatz öffentlich verfügbarer Modelle sowie die Integration von in der Community entwickelten Modellen.