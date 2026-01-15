    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInner Mongolia Yili Industrial Group (A) AktievorwärtsNachrichten zu Inner Mongolia Yili Industrial Group (A)

    Der Qualitätsmarathon hinter einem Glas Milch

    Premiere des Dokumentarfilms Super Milk

    Der Qualitätsmarathon hinter einem Glas Milch - Premiere des Dokumentarfilms Super Milk
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    BEIJING, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Seit Tausenden von Jahren begleitet Milch die Menschen in jeder Lebensphase. Aufgrund ihrem reichhaltigen und ausgewogenen Ernährungswert gilt Milch als eines der Lebensmittel, das der Vollkommenheit am nächsten kommt. Tag für Tag ernährt dieses natürliche „Superfood" Menschen auf der ganzen Welt.

    Wie kommt nun ein wirklich außergewöhnliches Glas Milch von der Weide auf den Tisch? Am 22. Dezember 2025 feierte Super Milk Premiere, ein Dokumentarfilm, der die gesamte Kette der Milchwirtschaft nachzeichnet. Der von der Yili Group – dem führenden Molkereiunternehmen in Asien – und NetEase News koproduzierte Dokumentarfilm folgt dem Weg eines einzelnen Grashalms und zeichnet die gesamte Entwicklung der Milch von der Weide bis zum Tisch authentisch auf. Sie stellt eine umfassende Lieferkette dar, die Anbau, Züchtung, Forschung und Entwicklung, Produktion und Qualitätsmanagement umfasst – ein Qualitätsmarathon rund um den Globus.

    Super Milk reist durch mehrere Länder, darunter China, das Vereinigte Königreich, Neuseeland, Dänemark, die Niederlande, Thailand und Indonesien, und besucht führende globale Unternehmen wie Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS und FlavorActiV. Außerdem werden die Herkunftsregionen der Milch erforscht – vom Grasland des Ar Horqin Banner über Kokosnussplantagen in Thailand bis hin zu Weideland in Neuseeland – sowie weltbekannte Universitäten und Forschungseinrichtungen wie die Tsinghua University, Wageningen University & Research und die Lincoln University. Der Dokumentarfilm bietet einen Panoramablick auf das globale Netzwerk der Zusammenarbeit hinter einem einzigen Glas Milch.

    In sechs Episoden – Super Farm, Super Ingredients, Super R&D, Super Inspection, Super Factory und Super Packaging – enthüllt Super Milk zum ersten Mal systematisch den außergewöhnlichen Weg der engen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Engagements für Qualität in der globalen Lieferkette.

    Super Milk ist mehr als ein Dokumentarfilm über Milch. Es ist eine filmische Reflexion über Gesundheit, Natur und Innovation in unserer Zeit. Dank des Engagements, der Beharrlichkeit und der Zusammenarbeit unzähliger Menschen wird dieser globale Qualitätsmarathon vollendet und Milch auf die Tische von Millionen von Haushalten gebracht. Die Serie Super Milk wird nun in Episoden veröffentlicht und vermittelt durch authentische Geschichten eine Vision von Offenheit, Innovation und Nachhaltigkeit in der globalen Milchindustrie und hilft ihr, ein breiteres globales Publikum zu erreichen.

    Video - https://mma.prnewswire.com/media/2861536/video.mp4

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-qualitatsmarathon-hinter-einem-glas-milch-premiere-des-dokumentarfilms-super-milk-302662501.html



