Deutsche Payment A1M & DebitWay: Strategische Partnerschaft gestartet
Mit einem starken Partner nach Nordamerika: Deutsche Payment A1M SE und DebitWay bündeln ihre Kräfte, um den Zugang zum nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt zu erschließen.
Foto: adobe.stock.com
- Deutsche Payment A1M SE hat eine strategische Partnerschaft mit dem kanadischen Payment-Anbieter DebitWay geschlossen.
- Die Kooperation ermöglicht den Zugang zum nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt.
- Deutsche Payment wird verschiedene Zahlungslösungen für Nordamerika anbieten, darunter INTERAC Online Payment, Electronic Funds Transfer, Direct Debit Transfer und Credit Card Processing.
- Der erste Merchant hat bereits den Vertrag mit DebitWay unterzeichnet, was die operative Umsetzung der Partnerschaft zeigt.
- Die Partnerschaft wird als wichtiger Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie von Deutsche Payment betrachtet.
- DebitWay ist seit 2004 ein etablierter kanadischer Payment Service Provider mit einer erfolgreichen Bilanz in der Entwicklung von Zahlungslösungen.
