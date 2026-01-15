    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Payment A1M AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Payment A1M
    Deutsche Payment A1M & DebitWay: Strategische Partnerschaft gestartet

    Mit einem starken Partner nach Nordamerika: Deutsche Payment A1M SE und DebitWay bündeln ihre Kräfte, um den Zugang zum nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt zu erschließen.

    Deutsche Payment A1M & DebitWay: Strategische Partnerschaft gestartet
    Foto: adobe.stock.com
    • Deutsche Payment A1M SE hat eine strategische Partnerschaft mit dem kanadischen Payment-Anbieter DebitWay geschlossen.
    • Die Kooperation ermöglicht den Zugang zum nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt.
    • Deutsche Payment wird verschiedene Zahlungslösungen für Nordamerika anbieten, darunter INTERAC Online Payment, Electronic Funds Transfer, Direct Debit Transfer und Credit Card Processing.
    • Der erste Merchant hat bereits den Vertrag mit DebitWay unterzeichnet, was die operative Umsetzung der Partnerschaft zeigt.
    • Die Partnerschaft wird als wichtiger Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie von Deutsche Payment betrachtet.
    • DebitWay ist seit 2004 ein etablierter kanadischer Payment Service Provider mit einer erfolgreichen Bilanz in der Entwicklung von Zahlungslösungen.






    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash"
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Payment A1M & DebitWay: Strategische Partnerschaft gestartet Mit einem starken Partner nach Nordamerika: Deutsche Payment A1M SE und DebitWay bündeln ihre Kräfte, um den Zugang zum nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt zu erschließen.
