KI Made in Germany: Startup Parloa verdoppelt Bewertung auf 3 Milliarden USD

Die Series-D-Runde wurde von General Catalyst angeführt, unterstützt von Bestandsinvestoren wie EQT Ventures, Altimeter Capital und Durable Capital Partners. Insgesamt hat das Unternehmen nun mehr als 560 Millionen US-Dollar an Risikokapital erhalten.

Parloa, das Berliner Startup für KI-gestützten Kundenservice, hat in einer späten Finanzierungsrunde 350 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit seine Bewertung innerhalb von weniger als einem Jahr auf 3 Milliarden Dollar verdreifacht. Dies wurde am Donnerstag bekanntgegeben.

Parloa ist auf die Automatisierung von Kundenanfragen mit KI spezialisiert und hilft Unternehmen dabei, Kundenservice-Prozesse effizienter zu gestalten – ganz ohne tiefgehende Programmierkenntnisse. Das Unternehmen hat namhafte Kunden wie Microsoft, Accenture und Booking.com gewonnen und verzeichnete einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von mehr als 50 Millionen Dollar. Malte Kosub, CEO und Mitgründer von Parloa, zeigte sich überzeugt, dass die Künstliche Intelligenz für den Kundenservice im Jahr 2025 endgültig den Durchbruch geschafft habe.

Mit den neuen Mitteln will Parloa vor allem seine Präsenz in Europa und den USA ausbauen. Zu den Plänen gehört die Eröffnung neuer Büros in San Francisco und Madrid, während die bestehende Präsenz in New York und Berlin weiter gestärkt wird. Zudem soll die Mitarbeiterzahl bis Ende 2026 auf 600 erhöht werden, wobei der Fokus auf Entwicklern und Vertriebskräften liegt.

Trotz des Wachstums der Branche für KI-Agenten gibt es Herausforderungen. Der Einsatz von KI in großen Unternehmen ist nicht immer reibungslos, und einige Unternehmen wie Klarna haben die Technologie zu weit getrieben, was zu Arbeitsplatzverlusten führte. Parloa möchte jedoch durch eine maßgeschneiderte Integration in die IT-Systeme seiner Kunden den größtmöglichen Nutzen erzielen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





