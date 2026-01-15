BERNSTEIN RESEARCH stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Das Juwelengeschäft des Luxuswarenherstellers befinde sich in einer guten Verfassung, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe von spendierfreudigen Amerikanern und den Käufen durch Touristen weltweit profitiert./rob/bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 185,2EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

