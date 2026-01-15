Verbraucherzentrale und Eventim einigen sich auf Vergleich
- Vergleich zwischen Verbraucherzentrale und Eventim erzielt.
- 20-Euro-Gutschein für betroffene Verbraucher verfügbar.
- Keine generelle Erstattungspflicht für Eventim anerkannt.
BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Im Streit um die Rückerstattung von Ticketbestellungen haben sich der Verbraucherzentrale Bundesverband und der Ticketanbieter CTS Eventim auf einen Vergleich geeinigt. Das Musterfeststellungsverfahren ist damit abgeschlossen, wie beide Seiten bestätigten. Unter anderem ging es um Veranstaltungsabsagen während der Corona-Pandemie.
Im Klageregister eingetragene Verbraucher können demnach bei Eventim pauschal einen 20-Euro-Gutschein einfordern. Der Gutschein kann über ein Onlineportal abgerufen werden. Mit dem Gutschein seien alle Ansprüche der Verbraucher abgegolten, teilte CTS Eventim auf dem Portal mit.
Mehr als 5.000 Verbraucher hatten sich laut Verbraucherzentrale der Musterfeststellungsklage - umgangssprachlich Sammelklage - angeschlossen. "Durch den Vergleich wurde kein genereller Anspruch von Ticketkäufern auf die Erstattung von Gebühren gegen Eventim anerkannt oder festgestellt", teilte die Verbraucherzentrale aus Berlin mit.
Die Verbraucherzentrale hatte laut einer älteren Mitteilung im Dezember 2022 die Musterfeststellungsklage beim Bayerischen Obersten Landesgericht eingereicht. Die Beratungsstelle für Verbraucher warf Eventim vor, in manchen Fällen Ticketzahlungen nach abgesagten Veranstaltungen teils einbehalten zu haben. Eventim bezeichnete die Klage als unbegründet.
Musterfeststellungsklagen sind 2018 eingeführt worden
Musterfeststellungsklagen, bekannt etwa aus dem VW -Abgasskandal, sind im November 2018 vom Gesetzgeber eingeführt worden. Sie ermöglichen Verbraucherverbänden, für Geschädigte zu klagen. Im Fall einer erfolgreichen Klage können Verbraucher sich auf das Urteil berufen, um Schadensersatzansprüche durchzusetzen.
In der Praxis müssen Verbraucher nicht immer erneut klagen - etwa, wenn es zu einem Vergleich kommt./lkm/DP/nas
Der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg hat gestern Aktien im Wert von EUR 4.917.000 gekauft.
Moin matjung.
Du hast in dem Kommentar zuvor behauptet, dass deine persönliche Rendite ausschlaggebend für die Bewertung sei. Bei einer fundamentalen Bewertung spielt das aber keine Rolle. Es macht doch keinen Sinn zu sagen: “Das Unternehmen ist X wert, weil ich irgendwann mal zu Kurs X gekauft habe.”
Außerdem hast du suggeriert, dass es einen Unterschied bzgl. Bewertung zwischen dem Kursverlauf und deiner persönlicher Rendite gäbe. Du hast @easymueller kritisiert, dass er nur den Kursverlauf sehe. Du auf der anderen Seite würdest deine Rendite vom durchschn. Einstiegspreis betrachten. Jedoch habe ich versucht dir klarzumachen, dass, anders als von dir suggeriert, dazwischen kein echter Unterschied besteht.
Was passiert wenn der Kursverlauf gut ist? Richtig, deine Rendite ist auch gut!