    Verdrängte Gefahr

    Jamie Dimon warnt vor dem Risiko, das der Markt ignoriert

    Kurzfristig wirkt alles stabil. Doch steigende Schulden, geopolitische Risiken und politische Bequemlichkeit könnten laut JPMorgan-Chef Jamie Dimon genau dann zuschlagen, wenn der Markt am wenigsten damit rechnet.

    Foto: Jacquelyn Martin - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat eindringlich vor den langfristigen Folgen der stark steigenden Staatsverschuldung in den USA und weltweit gewarnt. Zwar beschreibt er die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten als robust, sieht jedoch erhebliche Risiken jenseits des aktuellen Konjunkturfensters. "Sagen wir sechs Monate, neun Monate oder sogar ein Jahr, dann sind die Aussichten ziemlich positiv", sagte Dimon während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von JPMorgan. Verbraucher seien weiterhin kaufkräftig, Unternehmen stabil, und fiskalische Impulse sowie Deregulierung wirkten unterstützend.

    Gleichzeitig betonte Dimon, dass dieser Optimismus nicht über strukturelle Risiken hinwegtäuschen dürfe. Besonders die hohen Defizite bereiten ihm Sorgen. "Die Defizite in den Vereinigten Staaten und weltweit sind ziemlich groß. Wir wissen nicht, wann sich das rächen wird. Irgendwann wird es sich rächen, denn man kann nicht einfach endlos weiter Geld leihen." Auch geopolitische Risiken bezeichnete er als "enorm" und als Faktor, der das wirtschaftliche Umfeld jederzeit kippen könne.

    Hintergrund der Warnung ist eine rapide steigende Schuldenlast: Allein im vierten Quartal 2025 zahlte die US-Regierung 276 Milliarden US-Dollar an Zinsen. Laut dem Congressional Budget Office belief sich das Defizit im ersten Quartal des Haushaltsjahres 2026 auf 601 Milliarden US-Dollar. Das Committee for a Responsible Federal Budget rechnet bereits mit einem Defizit von rund zwei Billionen US-Dollar im laufenden Jahr.

    Dimon zeigte sich skeptisch gegenüber der Hoffnung, Zolleinnahmen könnten die Kreditaufnahme spürbar dämpfen. "Wir müssen uns mit der Welt auseinandersetzen, die wir haben, nicht mit der Welt, die wir uns wünschen", sagte er. Sein Fokus liege darauf, Kunden durch ein zunehmend unsicheres Umfeld zu begleiten – nicht darauf, wirtschaftliche Wendepunkte vorherzusagen.

    Langfristig warnen Ökonomen, dass eine wachsende Abhängigkeit von Schulden entweder höhere Zinsen oder eine Ausweitung der Geldmenge nach sich ziehen könnte – mit Risiken für Inflation, Dollarstabilität und die Finanzierungskosten der US-Regierung. Dimons Botschaft ist klar: Die aktuellen Bedingungen mögen stabil wirken, doch die Rechnung der Schuldenpolitik ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
