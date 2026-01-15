Jamie Dimon warnt vor dem Risiko, das der Markt ignoriert

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat eindringlich vor den langfristigen Folgen der stark steigenden Staatsverschuldung in den USA und weltweit gewarnt. Zwar beschreibt er die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten als robust, sieht jedoch erhebliche Risiken jenseits des aktuellen Konjunkturfensters. "Sagen wir sechs Monate, neun Monate oder sogar ein Jahr, dann sind die Aussichten ziemlich positiv", sagte Dimon während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von JPMorgan. Verbraucher seien weiterhin kaufkräftig, Unternehmen stabil, und fiskalische Impulse sowie Deregulierung wirkten unterstützend.

Gleichzeitig betonte Dimon, dass dieser Optimismus nicht über strukturelle Risiken hinwegtäuschen dürfe. Besonders die hohen Defizite bereiten ihm Sorgen. "Die Defizite in den Vereinigten Staaten und weltweit sind ziemlich groß. Wir wissen nicht, wann sich das rächen wird. Irgendwann wird es sich rächen, denn man kann nicht einfach endlos weiter Geld leihen." Auch geopolitische Risiken bezeichnete er als "enorm" und als Faktor, der das wirtschaftliche Umfeld jederzeit kippen könne.