    APA Corporation Aktie sackt ab - 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die APA Corporation Aktie bisher Verluste von -4,79 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der APA Corporation Aktie.

    APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

    APA Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die APA Corporation Aktie. Mit einer Performance von -4,79 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,98 %, geht es heute bei der APA Corporation Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die APA Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,95 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die APA Corporation Aktie damit um +15,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei APA Corporation auf +12,35 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

    APA Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,55 %
    1 Monat +4,49 %
    3 Monate +16,95 %
    1 Jahr -4,18 %

    Informationen zur APA Corporation Aktie

    Es gibt 355 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,86 Mrd.EUR € wert.

    APA Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    APA Corporation

    -3,34 %
    +15,20 %
    +4,76 %
    +16,50 %
    -5,07 %
    -44,35 %
    +55,30 %
    -31,98 %
    -74,81 %
    ISIN:US03743Q1085WKN:A2QQVE



