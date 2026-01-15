Börsen Start Update
Börsenstart USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,93 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:48) bei 49.328,87 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,41 %, Goldman Sachs Group +3,34 %, Cisco Systems +2,19 %, Boeing +2,08 %, Caterpillar +1,82 %
Flop-Werte: Merck & Co -1,42 %, McDonald's -1,01 %, Salesforce -0,87 %, Nike (B) -0,80 %, Chevron Corporation -0,75 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:49) bei 25.711,66 PKT und steigt um +0,93 %.
Top-Werte: Applied Materials +8,65 %, KLA Corporation +7,92 %, ASML Holding NV NY +7,39 %, Lam Research +6,24 %, Advanced Micro Devices +6,10 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,73 %, Charter Communications Registered (A) -3,02 %, GE Healthcare Technologies -2,00 %, Diamondback Energy -1,26 %, Cognizant Technology Solutions (A) -1,06 %
Der S&P 500 steht bei 6.962,90 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.
Top-Werte: Applied Materials +8,65 %, KLA Corporation +7,92 %, Qnity Electronics +7,78 %, Amphenol Registered (A) +6,33 %, Lam Research +6,24 %
Flop-Werte: APA Corporation -4,79 %, Boston Scientific -4,60 %, Coinbase -3,49 %, Charter Communications Registered (A) -3,02 %, L3Harris Technologies -2,74 %
