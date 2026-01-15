EY wächst in Deutschland trotz Wirecard-Sanktionen leicht

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ist im Geschäftsjahr 2024/25 in Deutschland leicht gewachsen. Der Umsatz lag bei rund 2,7 Milliarden Euro - und damit 2,3 Prozent höher als im Vorjahr, teilte EY in Stuttgart mit. Umsatzstärkster Bereich war die Steuerberatung, gefolgt von Consulting und Wirtschaftsprüfung. Das EY-Geschäftsjahr dauert von Juli bis Ende Juni des Folgejahres. Zum Gewinn macht die Gesellschaft keine Angaben.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung von EY in Deutschland, Henrik Ahlers, verwies unter anderem auf ein herausforderndes Marktumfeld mit schwacher Konjunktur und geopolitischen Risiken. Die Umstrukturierung des Geschäfts habe bereits zu leichten Wachstumsimpulsen geführt. Dämpfend gewesen sei hingegen die weitere Trennung von unprofitablem Geschäft.