    Ölpreise fallen stark nach Trump-Aussagen zu Iran

    Ölpreise fallen stark nach Trump-Aussagen zu Iran
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag nach zurückhaltenden Aussagen von US-Präsidenten Donald Trump zu einem möglichen Militärschlag gegen den Iran stark gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März gab um 3,17 Dollar auf 63,35 Dollar nach. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Februar sank um 3,04 Dollar auf 58,98 Dollar.

    Am Vortag waren die Notierungen noch auf den höchsten Stand seit Oktober gestiegen, bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Als Auslöser gelten Aussagen von Trump, die am Markt die Sorge vor einem möglichen US-Angriff auf den wichtigen Förderstaat Iran dämpften. Der US-Präsident hatte zuletzt versöhnlichere Töne angestimmt, nachdem er zuvor dem Iran mit Konsequenzen im Fall von Hinrichtungen von Demonstranten gedroht hatte.

    Das brutale Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen die Proteste hatte in den vergangenen Handelstagen Sorgen über die Folgen eines möglichen militärischen Konflikts geschürt. Warnungen diplomatischer Vertretungen, Maßnahmen des US-Militärs und geänderte Flugrouten von Fluggesellschaften hatten Anleger befürchten lassen, dass Trump seine Drohungen gegen die politische Führung in Teheran wahr machen könnte.

    Neben der Lage im Iran steht weiter die Situation im ölreichen südamerikanischen Land Venezuela im Blickpunkt. Hier hatte sich Trump zuletzt zufrieden mit der Führung Venezuelas gezeigt. Das Land werde bald wieder großartig und wohlhabend sein, versprach er. Die USA hatten Anfang Januar bei einem Militäreinsatz den autoritär regierenden Staatschef Nicolás Maduro gefangengenommen./jkr/la/jha/




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
