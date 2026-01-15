Audi Revolut F1 Team begrüßt Gillette als offiziellen Partner (FOTO)

Hinwil/Boston (ots) -



- Audi Revolut F1 Team geht eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit

Gillette ein und stellt die Marke als offiziellen Partner vor

- Die Zusammenarbeit vereint Präzisionstechnik, Höchstleistung und wegweisende

Innovation

- Braun und Gillette Venus ergänzen die Partnerschaft mit Markenaktivierungen

auf der globalen Bühne der Formel 1



Das Audi Revolut F1 Team hat heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft

mit Gillette, dem weltweit führenden Anbieter für Rasur- und Pflegeprodukten,

bekanntgegeben und die Marke als offiziellen Partner benannt. Teil der

Kooperation sind auch Braun und Gillette Venus - zwei weitere ikonische Marken

aus dem Portfolio von P&G. Gemeinsam bilden sie eine Allianz, die auf

Präzisionstechnik, ikonischem Design und Spitzenleistung basiert.







den feinsten Toleranzen eines Formel-1-Boliden bis zur exakten Geometrie einer

Rasierklinge - sowohl das Audi Revolut F1 Team als auch Gillette verfolgen

kompromisslos technische Exzellenz und perfekt konstruierte Produkte in ihren

jeweiligen Bereichen. Seit über einem Jahrhundert setzt Gillette Maßstäbe bei

Rasur-Innovationen und prägt zugleich die Entwicklung des Sportmarketings, indem

die Marke langfristige Beziehungen zu Spitzensportlern und erstklassigen

Sportplattformen aufbaut. Dieses Erbe passt perfekt zu den Ambitionen des Audi

Revolut F1 Teams, sich an der Spitze des Motorsports zu etablieren. Während sich

das Team auf den Einstieg in die Formel 1 vorbereitet, hat Gillette sich

entschieden, von Anfang an Teil dieser Reise zu sein und das Team beim Aufbau

einer globalen Präsenz und einer starken, unverwechselbaren Plattform in der

Königsklasse zu unterstützen.



Die Partnerschaft wird durch die Einbindung von Braun zusätzlich gestärkt und

vereint zwei ikonische deutsche Marken. Brauns renommierte Designtradition und

die Reputation der Marke für Premiumqualität harmonieren ideal mit dem

Engineering- und Performance-Ansatz des Audi Revolut F1 Teams. So entsteht eine

authentische Zusammenarbeit, die auf Handwerkskunst und Innovation basiert. Die

Integration von Gillette Venus bringt eine ergänzende Dimension in die

Partnerschaft, indem sie ein vielfältigeres, weibliches und junges Publikum für

den Sport begeistert und auf relevante Weise einbindet.



Gemeinsam werden die Partner an integrierten Marketing-Maßnahmen,

maßgeschneiderten Produkten und Handels-Aktivierungen sowie Fan-Erlebnissen

arbeiten, die über die Rennstrecke hinausgehen und während der gesamten Saison

kulturelle Highlights und immersive Erlebnisse schaffen. Gillette wird künftig Seite 1 von 3 Seite 2 ►





