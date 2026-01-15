    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrellis Technology AktievorwärtsNachrichten zu Trellis Technology
    Audi Revolut F1 Team begrüßt Gillette als offiziellen Partner (FOTO)

    Hinwil/Boston (ots) -

    - Audi Revolut F1 Team geht eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit
    Gillette ein und stellt die Marke als offiziellen Partner vor
    - Die Zusammenarbeit vereint Präzisionstechnik, Höchstleistung und wegweisende
    Innovation
    - Braun und Gillette Venus ergänzen die Partnerschaft mit Markenaktivierungen
    auf der globalen Bühne der Formel 1

    Das Audi Revolut F1 Team hat heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft
    mit Gillette, dem weltweit führenden Anbieter für Rasur- und Pflegeprodukten,
    bekanntgegeben und die Marke als offiziellen Partner benannt. Teil der
    Kooperation sind auch Braun und Gillette Venus - zwei weitere ikonische Marken
    aus dem Portfolio von P&G. Gemeinsam bilden sie eine Allianz, die auf
    Präzisionstechnik, ikonischem Design und Spitzenleistung basiert.

    Im Zentrum der Partnerschaft steht das gemeinsame Streben nach Präzision. Von
    den feinsten Toleranzen eines Formel-1-Boliden bis zur exakten Geometrie einer
    Rasierklinge - sowohl das Audi Revolut F1 Team als auch Gillette verfolgen
    kompromisslos technische Exzellenz und perfekt konstruierte Produkte in ihren
    jeweiligen Bereichen. Seit über einem Jahrhundert setzt Gillette Maßstäbe bei
    Rasur-Innovationen und prägt zugleich die Entwicklung des Sportmarketings, indem
    die Marke langfristige Beziehungen zu Spitzensportlern und erstklassigen
    Sportplattformen aufbaut. Dieses Erbe passt perfekt zu den Ambitionen des Audi
    Revolut F1 Teams, sich an der Spitze des Motorsports zu etablieren. Während sich
    das Team auf den Einstieg in die Formel 1 vorbereitet, hat Gillette sich
    entschieden, von Anfang an Teil dieser Reise zu sein und das Team beim Aufbau
    einer globalen Präsenz und einer starken, unverwechselbaren Plattform in der
    Königsklasse zu unterstützen.

    Die Partnerschaft wird durch die Einbindung von Braun zusätzlich gestärkt und
    vereint zwei ikonische deutsche Marken. Brauns renommierte Designtradition und
    die Reputation der Marke für Premiumqualität harmonieren ideal mit dem
    Engineering- und Performance-Ansatz des Audi Revolut F1 Teams. So entsteht eine
    authentische Zusammenarbeit, die auf Handwerkskunst und Innovation basiert. Die
    Integration von Gillette Venus bringt eine ergänzende Dimension in die
    Partnerschaft, indem sie ein vielfältigeres, weibliches und junges Publikum für
    den Sport begeistert und auf relevante Weise einbindet.

    Gemeinsam werden die Partner an integrierten Marketing-Maßnahmen,
    maßgeschneiderten Produkten und Handels-Aktivierungen sowie Fan-Erlebnissen
    arbeiten, die über die Rennstrecke hinausgehen und während der gesamten Saison
    kulturelle Highlights und immersive Erlebnisse schaffen. Gillette wird künftig
