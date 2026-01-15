Audi Revolut F1 Team begrüßt Gillette als offiziellen Partner (FOTO)
Hinwil/Boston (ots) -
- Audi Revolut F1 Team geht eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit
Gillette ein und stellt die Marke als offiziellen Partner vor
- Die Zusammenarbeit vereint Präzisionstechnik, Höchstleistung und wegweisende
Innovation
- Braun und Gillette Venus ergänzen die Partnerschaft mit Markenaktivierungen
auf der globalen Bühne der Formel 1
Das Audi Revolut F1 Team hat heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft
mit Gillette, dem weltweit führenden Anbieter für Rasur- und Pflegeprodukten,
bekanntgegeben und die Marke als offiziellen Partner benannt. Teil der
Kooperation sind auch Braun und Gillette Venus - zwei weitere ikonische Marken
aus dem Portfolio von P&G. Gemeinsam bilden sie eine Allianz, die auf
Präzisionstechnik, ikonischem Design und Spitzenleistung basiert.
Im Zentrum der Partnerschaft steht das gemeinsame Streben nach Präzision. Von
den feinsten Toleranzen eines Formel-1-Boliden bis zur exakten Geometrie einer
Rasierklinge - sowohl das Audi Revolut F1 Team als auch Gillette verfolgen
kompromisslos technische Exzellenz und perfekt konstruierte Produkte in ihren
jeweiligen Bereichen. Seit über einem Jahrhundert setzt Gillette Maßstäbe bei
Rasur-Innovationen und prägt zugleich die Entwicklung des Sportmarketings, indem
die Marke langfristige Beziehungen zu Spitzensportlern und erstklassigen
Sportplattformen aufbaut. Dieses Erbe passt perfekt zu den Ambitionen des Audi
Revolut F1 Teams, sich an der Spitze des Motorsports zu etablieren. Während sich
das Team auf den Einstieg in die Formel 1 vorbereitet, hat Gillette sich
entschieden, von Anfang an Teil dieser Reise zu sein und das Team beim Aufbau
einer globalen Präsenz und einer starken, unverwechselbaren Plattform in der
Königsklasse zu unterstützen.
Die Partnerschaft wird durch die Einbindung von Braun zusätzlich gestärkt und
vereint zwei ikonische deutsche Marken. Brauns renommierte Designtradition und
die Reputation der Marke für Premiumqualität harmonieren ideal mit dem
Engineering- und Performance-Ansatz des Audi Revolut F1 Teams. So entsteht eine
authentische Zusammenarbeit, die auf Handwerkskunst und Innovation basiert. Die
Integration von Gillette Venus bringt eine ergänzende Dimension in die
Partnerschaft, indem sie ein vielfältigeres, weibliches und junges Publikum für
den Sport begeistert und auf relevante Weise einbindet.
Gemeinsam werden die Partner an integrierten Marketing-Maßnahmen,
maßgeschneiderten Produkten und Handels-Aktivierungen sowie Fan-Erlebnissen
arbeiten, die über die Rennstrecke hinausgehen und während der gesamten Saison
kulturelle Highlights und immersive Erlebnisse schaffen. Gillette wird künftig
