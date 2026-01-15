Shanghai Electric präsentiert auf der WFES 2026 „Die Kraft der Integration" mit umfassenden Energielösungen für den Nahen Osten

Der Nahe Osten verfügt über reichhaltige Öl- und Gasvorkommen und ein großes Solarpotenzial, ist jedoch mit Wasserknappheit konfrontiert, was seinen Weg zur Energiewende besonders komplex macht.

ABU DHABI, VAE, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hatte einen vielbeachteten Auftritt auf dem World Future Energy Summit (WFES) 2026, der heute im Abu Dhabi National Exhibition Center eröffnet wurde. Auf dem Gipfel präsentierte das Unternehmen seine umfassenden Energielösungen, darunter Solarenergie, Entsalzung, hybride Energiespeicherung, Wasserstoffenergie und grüne Kraftstoffe, und demonstrierte damit sein Engagement, den Nahen Osten beim Aufbau eines widerstandsfähigen, intelligenten und nachhaltigen Energieökosystems zu unterstützen.

Als eine der größten und einflussreichsten Veranstaltungen zum Thema erneuerbare Energien im Nahen Osten und Nordafrika bringt die WFES globale Entscheidungsträger, Branchenführer und Technologieinnovatoren zusammen, um die Herausforderungen der Energiewende anzugehen und nachhaltige Energielösungen zu fördern.

„Die Energiewende ist nicht einfach eine Kombination einzelner Technologien. Es handelt sich um ein Unterfangen auf Systemebene", sagte Zhu Weiwen, stellvertretender Marketingdirektor der Shanghai Electric Power Generation Group. „Shanghai Electric fungiert als Systemintegrator. Wir betrachten die Integration erneuerbarer Energien mit hoher Durchdringung, Netzstabilität, die Produktion grüner Brennstoffe und die Dekarbonisierung der Industrie als ein miteinander verbundenes Ganzes, das es uns ermöglicht, unseren Kunden im Nahen Osten umsetzbare Wege zur Energiewende aufzuzeigen."

Vor diesem Hintergrund präsentierte Shanghai Electric auf seiner Ausstellung ein immersives, szenariobasiertes Design mit vier integrierten Lösungsbereichen, die die gesamte Energiewertschöpfungskette veranschaulichen – von der Erzeugung und Speicherung bis zur Umwandlung und effizienten Nutzung.

Im Bereich Integrierte Solar- und Wassertechnologie wurden Projekte wie der Dubai Solar Park als Referenzprojekte hervorgehoben, die die komplementäre Integration von konzentrierter Solarenergie, Photovoltaik und Energiespeicherung für eine 24-Stunden-Stromversorgung demonstrieren. Der Bereich präsentierte auch die Meerwasserentsalzungskapazitäten von Shanghai Electric, einschließlich seiner Kompetenz in den Bereichen thermische Mehrfachverdampfung (MED) und membranbasierte Umkehrosmose (RO).