Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +9,47 %
Platz 1
Performance 1M: +32,12 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +7,44 %
Platz 2
Performance 1M: +18,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die vorläufigen Zahlen für 2025 übertreffen die Prognosen, mit einer EBIT-Marge von 6,5-6,8%. Anleger erwarten ein Umsatzwachstum von 5% für 2026, trotz eines kürzlichen Downgrades. Die Diskussion über Dividenden und Liquidität zeigt, dass Anleger verschiedene Faktoren berücksichtigen. Insgesamt wird eine positive Kursentwicklung erwartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -6,32 %
Platz 3
Performance 1M: -9,49 %
Jenoptik
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 4
Performance 1M: +15,60 %
AIXTRON
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 5
Performance 1M: +11,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während Jefferies das Kursziel auf 18,20 € senkt, sieht die Bank of America AIXTRON als Top-Pick für die KI-Infrastruktur. Die Aktivitäten von Goldman Sachs und die Aussicht auf steigende Kurse durch wachsende Nachfrage nach 300-mm-Wafer-Technologie stärken die positive Sichtweise, trotz der aktuellen Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 6
Performance 1M: -15,43 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 7
Performance 1M: 0,00 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 8
Performance 1M: +6,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen etwa 10 % verloren, was Bedenken über die hohe Verschuldung und das schwache Wachstum verstärkt. Anleger diskutieren die Unsicherheit über die zukünftige Rentabilität und die Notwendigkeit einer Transformation. Einige hoffen auf eine positive Wende, während die Mehrheit auf klare Signale wartet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 9
Performance 1M: +15,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Jefferies senkte das Kursziel von 70 auf 66 Euro, bleibt jedoch optimistisch mit "Buy". Die Unsicherheit über Produktionskapazitäten und hohe Lagerbestände werden angesprochen. Positiv wird die Knappheit bei Speicherchips hervorgehoben, die Siltronic unterstützen könnte. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
Evotec
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 10
Performance 1M: +21,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Anstieg von 30% in den letzten 14 Tagen wird die Unterstützung bei 6,30 Euro getestet. Während einige Anleger optimistisch über zukünftige Entwicklungen sind, äußern andere Bedenken über Gewinnmitnahmen und Marktmanipulation. Technische Analysen zeigen Widerstände bei 6,50 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.
