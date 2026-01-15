Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk

Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die vorläufigen Zahlen für 2025 übertreffen die Prognosen, mit einer EBIT-Marge von 6,5-6,8%. Anleger erwarten ein Umsatzwachstum von 5% für 2026, trotz eines kürzlichen Downgrades. Die Diskussion über Dividenden und Liquidität zeigt, dass Anleger verschiedene Faktoren berücksichtigen. Insgesamt wird eine positive Kursentwicklung erwartet.