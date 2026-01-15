Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
ASML Holding
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 1
Performance 1M: +26,68 %
Performance 1M: +26,68 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 2
Performance 1M: +4,12 %
Performance 1M: +4,12 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 3
Performance 1M: -1,47 %
Performance 1M: -1,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine gemischte Sichtweise. Während einige Anleger die Aktie als günstig bewerten und einen guten Einstiegspunkt sehen, gibt es Bedenken, da die Aktie in den letzten 14 Tagen nicht vom positiven Markttrend profitieren konnte. Dies wird als negatives Signal für die zukünftige Kursentwicklung interpretiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 4
Performance 1M: +3,47 %
Performance 1M: +3,47 %
ENI
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: +4,61 %
Performance 1M: +4,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte