Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 15.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
PORR
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 1
Performance 1M: +3,29 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 2
Performance 1M: +10,04 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 3
Performance 1M: +7,51 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 4
Performance 1M: +17,80 %
Lenzing
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 5
Performance 1M: +13,72 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 6
Performance 1M: +10,96 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +0,78 %
