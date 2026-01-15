Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Fresenius
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 1
Performance 1M: +9,22 %
Vonovia
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 2
Performance 1M: +2,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 2,93 %. Anleger diskutieren die Anleiheemission mit einem Coupon von 1,5516 % als günstige Refinanzierung. Trotz Herausforderungen im Immobilienmarkt bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch, was positiv für Vonovia sein könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Vonovia eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 3
Performance 1M: +4,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer optimistisch auf eine Kurssteigerung über 40 Euro hoffen, äußern andere Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung durch UniCredit, die die Übernahmeambitionen dämpfen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, was die allgemeine Stimmung unterstützt, jedoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 4
Performance 1M: -1,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum zeigt eine gemischte Sichtweise. Während einige Anleger die Aktie als günstig bewerten und einen guten Einstiegspunkt sehen, gibt es Bedenken, da die Aktie in den letzten 14 Tagen nicht vom positiven Markttrend profitieren konnte. Dies wird als negatives Signal für die zukünftige Kursentwicklung interpretiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
RWE
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 5
Performance 1M: +16,71 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 36,11%
|PUT: 63,89%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -27,78 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
