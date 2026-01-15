Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia

Das Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 2,93 %. Anleger diskutieren die Anleiheemission mit einem Coupon von 1,5516 % als günstige Refinanzierung. Trotz Herausforderungen im Immobilienmarkt bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch, was positiv für Vonovia sein könnte.