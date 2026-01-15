Pasinex schließt Aktienausgabe zur Regelung von Verbindlichkeiten ab

TORONTO, ON – 15. Januar 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass es 33.405.205 Stammaktien an bestimmte Gläubiger (die „Tilgungsaktien“) im Austausch für ausstehende Verbindlichkeiten (die „Aktienausgabe zur Regelung von Verbindlichkeiten“) in Höhe von insgesamt 3.340.520 C$ (die „Verbindlichkeiten“) gegenüber 1514341 Ontario Inc. („151 Ontario“), Seeley Holdings Ltd., Joachim Rainer, Golden Summit FZ LLC sowie anderen Zulieferern und Investoren ausgegeben hat. Die Tilgungsaktien werden gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) zu einem Preis von 0,10 $ ausgegeben.

Das Unternehmen führt die Aktienausgabe zur Regelung von Verbindlichkeiten durch, um seine Finanzlage zu verbessern, indem es seine bestehenden Verbindlichkeiten reduziert. Alle Tilgungsaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum der Aktienausgabe zur Regelung von Verbindlichkeiten gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, zusätzlich zu allen anderen Beschränkungen, die in Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas gelten können.

Im Zusammenhang mit der Aktienausgabe zur Regelung von Verbindlichkeiten hat das Unternehmen die verbleibenden ausstehenden Verbindlichkeiten gegenüber bestimmten beteiligten Gläubigern in Höhe von insgesamt 2.045.735 C$ geändert, sodass diese Gläubiger nun die Option haben, nach eigenem Ermessen und für einen Zeitraum von bis zu sechsunddreißig (36) Monaten die gesamten oder einen Teil der verbleibenden Verbindlichkeiten in Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 C$ pro Stammaktie umzuwandeln, vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze und der CSE-Richtlinien. Das Unternehmen kann auch die verbleibenden Verbindlichkeiten ganz oder teilweise in bar zurückzahlen, wobei alle in Aktien umgewandelten Verbindlichkeiten als vollständig beglichen gelten.

Die Ausgabe von Tilgungsaktien an 151 Ontario, Seeley Holdings Ltd., Joachim Rainer und Golden Summit FZ LLC gemäß der Aktienausgabe zur Regelung von Verbindlichkeiten stellt eine „Related Party Transaction“ (Transaktion mit nahestehenden Personen) im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar, da 151 Ontario von Larry Seeley, dem Chairman des Unternehmens, kontrolliert wird, Seeley Holdings Ltd. von Kevin Seeley kontrolliert wird, der 11,4 % der Aktien des Unternehmens hält oder kontrolliert, und Golden Summit FZ LLC., das von Mehmet Komurcu, einem Direktor des Unternehmens kontrolliert wird, und Joachim Rainer ein Direktor des Unternehmens ist. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltene Befreiung von den Anforderungen hinsichtlich einer Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre, da weder der Marktwert der Tilgungsaktien noch die Verbindlichkeiten 25 % der gemäß MI 61-101 ermittelten Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen. Das Unternehmen hat nicht mindestens 21 Tage vor dem Abschluss der Schuldenregelung einen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit nahestehenden Personen eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, da es seine Finanzlage durch den schnellstmöglichen Abbau seiner bestehenden Verbindlichkeiten verbessern möchte.