Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt 200-Millionen-Dollar-Investition in Beast Industries bekannt

LAS VEGAS, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, gab eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar an Beast Industries bekannt. Bitmine setzt auch eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um.

Bitmine wird von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

„MrBeast und Beast Industries sind unserer Meinung nach die führenden Content-Ersteller unserer Generation, mit einer Reichweite und einem Engagement, die bei GenZ, GenAlpha und Millennials unübertroffen sind", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. „Beast Industries ist die größte und innovativste Creator-basierte Plattform der Welt, und unsere Unternehmens- und persönlichen Werte stimmen stark überein."

„Wir freuen uns, Tom Lee und Bitmine als neue Investoren bei Beast Industries begrüßen zu dürfen, die sich unseren derzeitigen erstklassigen Risikokapitalinvestoren anschließen", sagte Jeff Housenbold, CEO von Beast Industries. „Ihre Unterstützung ist eine starke Bestätigung unserer Vision, Strategie und Wachstumskurve und verschafft uns zusätzliches Kapital, um unser Ziel zu erreichen, die einflussreichste Unterhaltungsmarke der Welt zu werden. Wir freuen uns darauf, Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit zu erkunden und DeFi in unsere kommende Finanzdienstleistungsplattform zu integrieren."

Der Abschluss der Transaktion wird für den 19. Januar 2026 erwartet.

Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 abhalten, die live auf dem X-Konto von Bitmine übertragen wird: https://x.com/bitmnr

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen, das eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt umsetzt. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Treasury-Reservewährung und nutzt native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America Validator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.