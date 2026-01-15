    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKLA Corporation AktievorwärtsNachrichten zu KLA Corporation

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    KLA Corporation Aktie weiter aufwärts - 15.01.2026

    Am 15.01.2026 ist die KLA Corporation Aktie, bisher, um +8,89 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der KLA Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - KLA Corporation Aktie weiter aufwärts - 15.01.2026

    KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontrolllösungen für die Halbleiterindustrie, bekannt für seine Inspektions- und Messsysteme. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Applied Materials und Lam Research. KLA's Technologie zur Fehlererkennung und -behebung bietet einen entscheidenden Vorteil.

    KLA Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die KLA Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,89 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KLA Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.344,20, mit einem Plus von +8,89 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    28.005,04€
    Basispreis
    19,64
    Ask
    × 13,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.491,40€
    Basispreis
    19,45
    Ask
    × 13,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in KLA Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +53,08 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die KLA Corporation Aktie damit um +17,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei KLA Corporation auf +25,40 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

    KLA Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,11 %
    1 Monat +30,91 %
    3 Monate +53,08 %
    1 Jahr +97,92 %

    Informationen zur KLA Corporation Aktie

    Es gibt 131 Mio. KLA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,30 Mrd.EUR € wert.

    Gut erholt - Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche an


    Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, …

    Börsenstart USA - 15.01. - US Tech 100 stark +0,93 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche hoch


    Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC dürften am Donnerstag im Fokus der US-Börsen stehen und dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe treiben. Der Nasdaq 100 , in dem etliche Branchengrößen …

    KLA Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die KLA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KLA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    KLA Corporation

    +9,38 %
    +16,83 %
    +30,27 %
    +52,57 %
    +97,64 %
    +251,85 %
    +432,02 %
    +2.130,86 %
    +7.766,65 %
    ISIN:US4824801009WKN:865884



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! KLA Corporation Aktie weiter aufwärts - 15.01.2026 Am 15.01.2026 ist die KLA Corporation Aktie, bisher, um +8,89 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der KLA Corporation Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     