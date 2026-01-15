KLA Corporation Aktie weiter aufwärts - 15.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die KLA Corporation Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,89 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KLA Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.344,20€, mit einem Plus von +8,89 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontrolllösungen für die Halbleiterindustrie, bekannt für seine Inspektions- und Messsysteme. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Applied Materials und Lam Research. KLA's Technologie zur Fehlererkennung und -behebung bietet einen entscheidenden Vorteil.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in KLA Corporation investiert war, konnte einen Gewinn von +53,08 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die KLA Corporation Aktie damit um +17,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei KLA Corporation auf +25,40 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

KLA Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,11 % 1 Monat +30,91 % 3 Monate +53,08 % 1 Jahr +97,92 %

Informationen zur KLA Corporation Aktie

Es gibt 131 Mio. KLA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,30 Mrd.EUR € wert.

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC dürften am Donnerstag im Fokus der US-Börsen stehen und dort auch die Aktien aus der Halbleiterbranche in die Höhe treiben. Der Nasdaq 100 , in dem etliche Branchengrößen …

KLA Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die KLA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KLA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.