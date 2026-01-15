PNE: Wertberichtungen bei Projekten

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG die Guidance für das EBITDA wegen veränderter Marktbedingungen und daraus resultierenden Wertberichtigungen in der Projektpipeline auf 45 bis 60 Mio. Euro (zuvor: 70 bis 110 Mio. Euro) gesenkt. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel auf 15,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro), erneuert aber dennoch das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.01.2025, 16:55 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Kursziel: 15,00 EUR

