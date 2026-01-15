Der Übergang zur gemeinsamen Währung verlief reibungslos, was nicht nur die öffentliche Akzeptanz stärkte, sondern auch das Vertrauen der internationalen Investoren. Nur zehn Tage nach der Umstellung seien nur noch 50 Prozent der Lev -Währung im Umlauf gewesen, erklärte Petar Chobanov, stellvertretender Gouverneur der bulgarischen Zentralbank. Mit Inflationsspitzen sei nicht zu rechnen.

Bulgariens Aktienmarkt erlebt einen überraschend starken Aufschwung zu Beginn von 2026. Seitdem das Land am 1. Januar den Euro offiziell eingeführt hat, ist der SOFIX -Index um bemerkenswerte 18 Prozent gestiegen und hat damit alle anderen Börsenmärkte weltweit hinter sich gelassen. Durch den Euro-Beitritt fließen gewaltige Mittel in den Markt, der von dem wachsenden Vertrauen der Investoren in die Wirtschaft Bulgariens profitiert.

Anleger sind überzeugt, dass die Zugehörigkeit zur Eurozone Bulgarien nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und institutionell stärken wird. Im Vergleich zu den politischen Turbulenzen der letzten Jahre, in denen es sieben Wahlen seit 2021 gab, wird die Euro-Mitgliedschaft als stabilisierender Faktor angesehen.

Einige Unternehmen im SOFIX-Index haben besonders von der Euro-Einführung profitiert. Sirma Group, ein führendes Softwareunternehmen, und Sopharma, ein großer Pharmaanbieter, gehören zu den größten Gewinnern der Rallye. Beide Unternehmen zeigen, wie die bulgarische Wirtschaft von der verstärkten internationalen Wahrnehmung profitieren kann. Sirma verzeichnete einen Anstieg von knapp 38 Prozent seit Jahresbeginn, während es für Sopharma, das als eines der stabileren Unternehmen im Land gilt, um 36 Prozent aufwärts ging.

Auch die Bulgarische Börse selbst, deren Aktie im Auswahlindex vertreten ist, erlebte einen massiven Anstieg der Handelsaktivität. Das Handelsvolumen stieg im Januar bislang um 184 Prozent, zeigen Bloomberg-Daten, was das explodierende Interesse an bulgarischen Aktien zeigt. Die Aktie ist bislang rund 40 Prozent hochgeschnellt.

Der positive Trend des SOFIX-Index wird auch durch die Verbesserung der Kreditwürdigkeit des Landes gestützt. Im vergangenen Jahr erhöhte S&P Ratings die Bonität Bulgariens, und auch Fitch Ratings hob das Rating an, was die internationale Wahrnehmung weiter stärkt.

Anleger erwarten, dass Bulgarien durch die verstärkte europäische Integration und strukturierte Reformen zu einem attraktiveren Ziel für Investitionen wird. Die staatlichen und institutionellen Rahmenbedingungen verbessern sich, was zusammen mit einer stabileren politischen Landschaft weitere Investitionen anziehen dürfte.

Mit einem Anstieg von 18 Prozent seit Jahresbeginn ist der SOFIX-Index der weltweit beste Aktienmarkt zu Beginn von 2026. Der Euro-Beitritt Bulgariens hat das Vertrauen in den Aktienmarkt gestärkt, die Handelsvolumina haben sich massiv erhöht, und Unternehmen wie Sirma Group und Sopharma zählen zu den größten Gewinnern. Die Aussicht auf eine tiefere europäische Integration und stärkere institutionelle Reformen gibt Anlass zu der Erwartung, dass dieser Aufschwung auch langfristig Bestand haben könnte. Bulgariens Aktienmarkt ist für Investoren, die von der zunehmenden europäischen Integration profitieren wollen, aktuell eines der spannendsten Ziele überhaupt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion