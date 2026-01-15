Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.01.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.613,44USD pro Feinunze und notiert damit -0,28 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 91,71USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,55 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,56USD und verzeichnet ein Minus von -3,06 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,00USD und verzeichnet ein Minus von -3,19 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.826,50USD
|-1,11 %
|Platin
|2.385,50USD
|+0,02 %
|Kupfer London Rolling
|13.032,73USD
|-1,57 %
|Aluminium
|3.173,46PKT
|-0,66 %
|Erdgas
|3,043USD
|-1,37 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -3,19 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.01.26, 17:29 Uhr.