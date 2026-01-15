Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.01.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.613,44USD pro Feinunze und notiert damit -0,28 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 91,71USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,55 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,56USD und verzeichnet ein Minus von -3,06 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 59,00USD und verzeichnet ein Minus von -3,19 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.826,50 USD -1,11 % Platin 2.385,50 USD +0,02 % Kupfer London Rolling 13.032,73 USD -1,57 % Aluminium 3.173,46 PKT -0,66 % Erdgas 3,043 USD -1,37 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,19 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.01.26, 17:29 Uhr.