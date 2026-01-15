    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EU-Kommission

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lösung für geteiltes Zypern hat Priorität

    Für Sie zusammengefasst
    • Ursula von der Leyen fordert Zypern-Wiedervereinigung.
    • EU-Ratsvorsitz Zypern symbolisiert Teilung seit 1974.
    • Gespräche zur Einigung seit 2017 ohne Fortschritt.
    EU-Kommission - Lösung für geteiltes Zypern hat Priorität
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NIKOSIA (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich während eines Besuchs der geteilten zyprischen Hauptstadt Nikosia für eine Wiedervereinigung des Inselstaats ausgesprochen. Eine umfassende, faire und dauerhafte Lösung für Zypern und alle Zyprer bleibe eine "absolute Priorität" für die Europäische Union. Sie hoffe, dass das Jahr 2026 neuen Schwung in die Bemühungen bringe, die Teilung zu überwinden, teilte die deutsche Spitzenpolitikerin auf der Plattform X mit.

    EU-Ratsvorsitz mit Signalwirkung

    Die Republik Zypern hat seit dem 1. Januar den rotierenden EU-Ratsvorsitz übernommen. Dies hat hohe Symbolkraft, eben weil die Insel seit 1974 de facto geteilt ist. Der Norden wird von der international nur von der Türkei anerkannten Türkischen Republik Nordzypern kontrolliert und von türkischen Truppen besetzt. Zwar ist Zypern seit 2004 Mitglied der Europäischen Union, das EU-Recht gilt jedoch nur im Süden der Insel.

    Gespräche seit Jahren festgefahren

    Zuletzt waren 2017 Gespräche zur Überwindung der Teilung gescheitert. Die Trennungslinie - die sogenannte Grüne Linie - zwischen Nord und Süd wird von UN-Blauhelmen überwacht./tt/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EU-Kommission Lösung für geteiltes Zypern hat Priorität EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich während eines Besuchs der geteilten zyprischen Hauptstadt Nikosia für eine Wiedervereinigung des Inselstaats ausgesprochen. Eine umfassende, faire und dauerhafte Lösung für Zypern und alle …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     