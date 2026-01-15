Deutsche Nachhaltigkeit AG erwirbt Beteiligung an Algene Holding SE für 105 Mio. Euro

Der Frankfurter Impact-Investor sichert sich über 25 Prozent an der Algene Holding SE durch einen Aktientausch und baut damit sein nachhaltiges Investmentportfolio weiter aus.

FRANKFURT AM MAIN, DE / ACCESS Newswire / Deutsche Nachhaltigkeit AG, firmierend unter dem aktuellen rechtlichen Namen DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408), hat den Erwerb von 28 Millionen Aktien an der Algene Holding SE zum Kaufpreis von 105 Millionen Euro bekannt gegeben. Mit dieser Transaktion vollzieht das Unternehmen einen der bedeutendsten Deals des Jahres 2025. Deutsche Nachhaltigkeit AG wird durch diese Investition eine Beteiligung von über 25 Prozent an der Algene Holding SE erhalten und bekräftigt damit ihr Engagement für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios wachstumsstarker Unternehmen.

Portfolioerweiterung durch Aktientausch

Der Frankfurter Impact-Investor hat die Transaktion als Aktientauschvereinbarung strukturiert und demonstriert damit einen innovativen Ansatz bei der Kapitalallokation. Die Begleichung des Kaufpreises von 105 Millionen Euro erfolgte durch den Verkauf von 30 Millionen Aktien an der More Impact AG an die Verkäuferin der Algene Holding SE Aktien. Ein solcher nicht-barer Ausgleich ermöglicht dem Unternehmen, seine Portfoliozusammensetzung zu optimieren und gleichzeitig eine substanzielle Position in einer neuen Investitionsmöglichkeit zu erwerben.

Die Algene Holding SE hat die erworbenen Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung über 70 Millionen Euro geschaffen. Die Kapitalerhöhung wurde gegen Einbringung von 100 Prozent der Aktien an der Algene International AG durchgeführt, wodurch eine gestärkte Unternehmensstruktur innerhalb der Algene-Gruppe entsteht.

Diversifikation und Risikomanagement

„Unsere Akquisition spiegelt einen disziplinierten Ansatz zur Portfoliodiversifizierung und nachhaltigen Wertschöpfung wider", erklärt Ole Nixdorff, CEO der Deutsche Nachhaltigkeit AG. „Eine bedeutende Beteiligung an der Algene Holding SE zu sichern und gleichzeitig unsere Position bei der More Impact AG zu optimieren, ermöglicht uns, unser Portfolio aktiv zu steuern und Risiko mit Renditepotenzial für unsere Investoren auszubalancieren."