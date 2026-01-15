Dax legt zu - Ölpreis sinkt deutlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.352 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax schwankte im Tagesverlauf um den Vortagesschluss, bevor er am späten Nachmittag zulegte.



"Die für die heimische Wirtschaft veröffentlichte Konjunkturzahl ist weder als überraschend noch als stark zu bezeichnen", erklärte Christine Romar, Head of Europe von CMC Markets. "Positiv ist zumindest nach zwei Rezessionsjahren wieder das Vorzeichen, aber das Plus von 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr sorgte heute für keine Aktienkäufe aufgrund aufkommenden Konjunkturoptimismus."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA! Short 53,68€ 0,42 × 12,16 Zum Produkt Long 45,87€ 0,41 × 11,87 Zum Produkt