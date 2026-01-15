UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Ein weiteres "solides und sauberes Quartal" sollte am Markt gut ankommen, schrieb Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Bericht der Schweizer könne Sorgen über ein womöglich schwächeres Ende des Schlussquartals 2025 abmildern./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

