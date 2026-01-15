UBS stuft Richemont auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Ein weiteres "solides und sauberes Quartal" sollte am Markt gut ankommen, schrieb Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Bericht der Schweizer könne Sorgen über ein womöglich schwächeres Ende des Schlussquartals 2025 abmildern./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 183,2EUR auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 17:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 196
Kursziel alt: 196
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
