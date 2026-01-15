    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland

    • Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland.
    • Grundsatzeinigung mit EU-Kommission erzielt.
    • Eckpunkte der Kraftwerksstrategie festgelegt.
    Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland
    BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben einen Durchbruch zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland erzielt. Es gebe eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission über Eckpunkte der Kraftwerksstrategie, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit./mjm/DP/jha

     

