Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 50,54 auf Tradegate (15. Januar 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben einen Durchbruch zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland erzielt. Es gebe eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission über Eckpunkte der Kraftwerksstrategie, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit./mjm/DP/jha

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +6,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,34 %.

Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,53 Mrd..

RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -1,07 %/+8,82 % bedeutet.



