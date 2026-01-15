Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland
- Durchbruch für neue Gaskraftwerke in Deutschland.
- Grundsatzeinigung mit EU-Kommission erzielt.
- Eckpunkte der Kraftwerksstrategie festgelegt.
BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Kommission und die Bundesregierung haben einen Durchbruch zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland erzielt. Es gebe eine Grundsatzeinigung mit der Europäischen Kommission über Eckpunkte der Kraftwerksstrategie, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit./mjm/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 50,54 auf Tradegate (15. Januar 2026, 17:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +6,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,34 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,53 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -1,07 %/+8,82 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo ihr lieben EON Aktionäre
Ich dachte Du wärst weg!!!