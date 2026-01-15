Wir sind handlungsbereit

WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) würde aus Sicht ihres neuen Vorsitzenden im Fall einer Eskalation in Grönland sofort in Aktion treten. "Sollte etwas passieren, erwarten wir selbstverständlich, dass die Mitgliedsstaaten dieser Organisation unverzüglich Gespräche fordern würden, um die Angelegenheit zu vertiefen und um etwas zu unternehmen", sagte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, der dieses Jahr den Vorsitz innehat.

US-Präsident Donald Trump will das rohstoffreiche Grönland den USA einverleiben. Die weitgehend autonome Insel gehört zum Staatsgebiet Dänemarks. Die Vereinigten Staaten und Dänemark sind nicht nur Mitglieder des transatlantischen Militärbündnisses Nato, sondern auch der OSZE, die ursprünglich zur Vermeidung von Konflikten zwischen West und Ost gegründet worden war.