Der Börsen-Tag
SDAX zündet den Turbo, TecDAX schwächelt: So laufen DAX & Dow heute
An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, mit deutlichen Unterschieden in der Dynamik. In Deutschland verzeichnet vor allem der SDAX einen kräftigen Aufschwung. Der Index der kleineren Werte steigt um 1,43 Prozent auf 18.319,94 Punkte und ist damit klarer Tagesgewinner unter den hiesigen Leitindizes. Der MDAX legt um 0,29 Prozent auf 31.916,48 Punkte zu und zeigt damit eine moderate Aufwärtsbewegung. Der DAX bewegt sich mit einem Plus von 0,12 Prozent auf 25.352,89 Punkte nur leicht im grünen Bereich und bleibt damit hinter den Nebenwerten zurück. Schwächer präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex gibt um 0,19 Prozent auf 3.771,35 Punkte nach und bildet damit das Schlusslicht unter den betrachteten deutschen Indizes. Technologiewerte können heute also nicht von der allgemein freundlichen Stimmung profitieren. In den USA ist die Tendenz noch etwas klarer positiv. Der Dow Jones steigt um 0,80 Prozent auf 49.543,16 Punkte und zeigt damit eine deutlichere Aufwärtsbewegung als die großen deutschen Indizes. Auch der breiter gefasste S&P 500 liegt mit einem Plus von 0,65 Prozent auf 6.975,76 Punkten klar im Plus. Insgesamt entwickeln sich die US-Märkte heute stärker als die großen deutschen Standardwerte, während in Deutschland vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen im SDAX und MDAX gefragt sind. Lediglich der TecDAX kann von der positiven Gesamtstimmung nicht profitieren und notiert leicht im Minus.
DAX TopwerteRWE führt die DAX-Spitze mit einem Anstieg von 2.81%, gefolgt von Vonovia mit 2.66% und Daimler Truck Holding, das um 2.35% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete Airbus einen Rückgang von -2.16%, während die Commerzbank um -2.51% fiel. Fresenius war der größte Verlierer im DAX mit einem Minus von -3.98%.
MDAX TopwerteAIXTRON dominiert den MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 6.05%, gefolgt von Lanxess mit 4.53% und TAG Immobilien, das um 3.28% zulegte.
MDAX FlopwerteTeamViewer fiel um -3.23%, während Stroeer um -3.51% nachgab. Fielmann verzeichnete den größten Rückgang im MDAX mit -3.57%.
SDAX TopwerteIm SDAX sticht SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 11.21% hervor, gefolgt von Draegerwerk mit 8.62% und PVA TePla, das um 7.38% zulegte.
SDAX FlopwerteAlzchem Group fiel um -2.20%, während Ottobock um -2.70% nachgab. ATOSS Software war der größte Verlierer im SDAX mit einem Minus von -6.77%.
TecDAX TopwerteSUESS MicroTec führt auch im TecDAX mit 11.21%, gefolgt von Draegerwerk mit 8.62% und AIXTRON, das um 6.05% zulegte.
TecDAX FlopwerteNemetschek fiel um -2.78%, während TeamViewer erneut mit -3.23% nachgab. ATOSS Software war auch hier der größte Verlierer mit -6.77%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones verzeichnete Goldman Sachs Group einen Anstieg von 3.83%, gefolgt von NVIDIA mit 2.37% und Cisco Systems, das um 2.00% zulegte.
Dow Jones FlopwerteVerizon Communications fiel um -1.07%, während Nike (B) um -1.30% nachgab. Salesforce verzeichnete einen Rückgang von -1.87%.
S&P 500 TopwerteKLA Corporation führt die S&P 500 mit einem Anstieg von 8.68%, gefolgt von SanDisk Corporation mit 8.06% und Applied Materials, das um 7.85% zulegte.
S&P 500 FlopwerteCharter Communications Registered (A) fiel um -2.80%, während Robinhood Markets Registered (A) um -3.22% nachgab. Coinbase war der größte Verlierer im S&P 500 mit -3.96%.
