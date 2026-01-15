Goldman Sachs Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,92 % - 15.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Goldman Sachs Group Aktie. Mit einer Performance von +4,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Goldman Sachs Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 835,30€, mit einem Plus von +4,92 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Goldman Sachs Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,68 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um +4,44 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,88 %. Im Jahr 2026 gab es für Goldman Sachs Group bisher ein Plus von +11,05 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,75 % geändert.

Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,44 % 1 Monat +9,88 % 3 Monate +25,68 % 1 Jahr +50,72 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Es gibt 300 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,95 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen zeigt sich heute ein gemischtes Bild: Während Nebenwerte und US-Indizes deutlich zulegen, geraten einzelne Tech- und Standardwerte spürbar unter Druck.

Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.