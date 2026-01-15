    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa Schluss

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Gewinne - ASML gefragt nach TSMC-Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte steigen moderat am Donnerstag.
    • TSMC und US-Finanzkonzerne geben positive Impulse.
    • Eurozone und Deutschland zeigen überraschend gute Konjunktur.
    Aktien Europa Schluss - Moderate Gewinne - ASML gefragt nach TSMC-Ausblick
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Donnerstag moderat gestiegen. Überraschend gute Zahlen und ein starker Ausblick des taiwanesischen Chipherstellers TSMC lieferten ebenso positive Impulse, wie Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA sowie insgesamt überzeugende Zahlen der US-Finanzkonzerne Goldman Sachs , Morgan Stanley und Blackrock .

    Der EuroStoxx 50 stieg im Handelsverlauf auf ein weiteres Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 6.041,14 Punkten. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums an der britischen Börse aus. Der Londoner Leitindex FTSE 100 gewann 0,54 Prozent auf 10.238,94 Zähler. Der Schweizer SMI zog um 0,09 Prozent auf 13.476,32 Punkte an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Goldman Sachs Inc.!
    Short
    1.037,07€
    Basispreis
    5,60
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    911,85€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Positive Signale gab es von der Konjunktur. Die Industrieproduktion der Eurozone war im November stärker als erwartet gestiegen. Zudem wuchs die deutsche Wirtschaft 2025 nach zwei Rezessionsjahren leicht und hofft auf weiteren Aufschwung im neuen Jahr./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Morgan Stanley Aktie

    Die Morgan Stanley Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,14 % und einem Kurs von 164,9 auf Tradegate (15. Januar 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Morgan Stanley Aktie um +4,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Morgan Stanley bezifferte sich zuletzt auf 261,73 Mrd..

    Morgan Stanley zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Schluss Moderate Gewinne - ASML gefragt nach TSMC-Ausblick Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Donnerstag moderat gestiegen. Überraschend gute Zahlen und ein starker Ausblick des taiwanesischen Chipherstellers TSMC lieferten ebenso positive Impulse, wie Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     