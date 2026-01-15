    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future
    Deutsche Anleihen verteidigen Gewinne vom Vortag - Daten im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen halten Kursgewinne stabil.
    • Euro-Bund-Future steigt um 0,03 Prozent auf 128,41.
    • Hoffnung auf Wachstumstrendwechsel in Deutschland.
    Deutsche Anleihen verteidigen Gewinne vom Vortag - Daten im Fokus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erzielten Kursgewinne behauptet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte nach einigen Schwankungen bis zum späten Nachmittag um 0,03 Prozent auf 128,41 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,82 Prozent.

    Die jüngsten Sorgen mit Blick auf die angespannte Lage im Iran und die damit verbundenen geopolitischen Risiken für die gesamte Region am Persischen Golf hatten die Anleihen am Mittwoch gestützt. Am Donnerstag nun wirkten sich Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA unter dem Strich kaum auf die Kurse aus.

    In der vergangenen Woche wurden auf dem US-Jobmarkt überraschend weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Zudem fielen von regionalen US-Notenbanken erhobene Daten besser aus als gedacht: Sowohl die Industriestimmung im Bundesstaat New York als auch das Geschäftsklima in der Region Philadelphia hellten sich unerwartet deutlich auf.

    Deutschland ist knapp am dritten Jahr ohne Wirtschaftswachstum vorbeigeschrammt und hofft jetzt auf einen von staatlichen Milliardeninvestitionen getragenen Aufschwung. Für 2025 errechnete das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis ein Wachstum von 0,2 Prozent. Dies entsprach den Erwartungen von Analysten.

    "Die Hoffnung auf einen Wachstumstrendwechsel im laufenden Jahr sind berechtigt", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Zuletzt hätten die Auftragseingänge deutlich auf der positiven Seite überrascht. Dies lässt dem Experten zufolge darauf schließen, dass die Produktion anziehen sollte./la/jha/




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Deutsche Anleihen verteidigen Gewinne vom Vortag - Daten im Fokus
