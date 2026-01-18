Knapper als Gold: Warum diese Metalle Supermetalle sind!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd.· Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.01.2026, 9:00 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Platingruppenmetalle Platin, Palladium und Rhodium sind sowohl aus industrieller als auch aus strategischer und investiver Sicht interessant. Ihre Bedeutung ergibt sich aus einer Kombination aus einzigartigen physikalischen Eigenschaften, kritischen Anwendungen, extrem begrenztem Angebot und strukturellen Nachfragefaktoren.

Zunächst sind alle drei Metalle chemisch äußerst stabil, hoch schmelzfest und besitzen exzellente katalytische Eigenschaften. Diese Kombination macht sie in vielen industriellen Prozessen praktisch unersetzlich.

Ein entscheidender Faktor für ihre Attraktivität ist zudem die extreme Angebotsknappheit. Platin, Palladium und Rhodium kommen fast ausschließlich in wenigen Regionen der Welt vor, vor allem in Südafrika und Russland. Die Förderung ist technisch anspruchsvoll, kapitalintensiv und anfällig für politische, soziale und infrastrukturelle Risiken. Neue Minenprojekte benötigen oft mehr als ein Jahrzehnt von der Entdeckung bis zur Produktion. Gleichzeitig sinken in vielen bestehenden Minen die Erzgehalte, was das Angebot strukturell begrenzt. Besonders Rhodium ist extrem selten– es wird meist nur als Nebenprodukt gewonnen!

Hinzu kommt ihre Rolle als strategische Rohstoffe. Regierungen und Industriekonzerne betrachten Platingruppenmetalle zunehmend als kritisch für industrielle Wertschöpfungsketten, Umwelttechnologien und Energiesicherheit. Dies verstärkt langfristig die Nachfrage und erhöht die geopolitische Relevanz dieser Metalle.

Doch wie kann man als Investor von diesen drei äußerst begehrten Rohstoffen profitieren? Die Antwort lautet: mit Sibanye Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ)!

Ein Projektportfolio, dass seines Gleichen sucht!

Sibanye Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ) ist ein international tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit Hauptsitz in Südafrika. Ursprünglich im Goldbergbau gegründet, hat das Unternehmen sich stark diversifiziert – insbesondere in Edelmetalle der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium). Sibanye-Stillwater ist mittlerweile einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent.

Der Konzern produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich darüber hinaus auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt.

Quelle: Sibanye Stillwater Ltd.

Das Projektportfolio von Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ist folglich sehr breit gefächert. Während die europäischen Projekte v.a. strategische Bedeutung besitzen - sowohl Keliber als auch GalliCam wurden unter dem Critical Raw Materials Act als strategische Projekte der EU kategorisiert – betreibt das Unternehmen auch eine klare Strategie zur Dekarbonisierung und zum Ausbau von erneuerbaren Energiequellen, was über den reinen Bergbau hinausgeht. Die Diversifikation nach Region, Metalltyp und Wertschöpfungsstufe (Extraktion → Verarbeitung → Recycling) ist ein wichtiger Faktor für das Geschäftsmodell.

In Südafrika liegt der Schwerpunkt auf den Platingruppenmetallen (PGM) und Gold. Wichtige Projekte sind unter anderem das Akanani-Projekt in der nördlichen Limb des Bushveld-Komplexes sowie das Limpopo-Projekt mit der Schachtanlage „Baobab“. Im Goldbereich zählen Projekte wie Burnstone und Southern Free State (SOFS) zu den zentralen Vorhaben. Diese Projekte reichen von Explorations‑ über Entwicklungs‑ bis zu Produktionsaktivitäten und sichern die langfristige Versorgung mit wertvollen Rohstoffen.

In Nordamerika, insbesondere in den USA, konzentriert sich Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ)ebenfalls auf die Förderung von PGM. Dazu gehören die Stillwater Mine und die East Boulder Mine in Montana. Ergänzend dazu betreibt das Unternehmen Metallurgie- und Recyclinganlagen, wie das Columbus Metallurgical Complex, um PGMs aus Katalysatoren und anderen Quellen zurückzugewinnen. Diese Aktivitäten verbinden die traditionelle Minentätigkeit mit hochmodernen Kreislaufwirtschaftsansätzen.

In Europa richtet sich das Portfolio vor allem auf Batteriemetalle. Das bedeutendste Projekt ist das Keliber Lithium-Projekt in Finnland, bei dem Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) einen Mehrheitsanteil hält und Lithiumhydroxid für Batterien produziert. Ergänzt wird dies durch Projekte wie das GalliCam-Projekt in Frankreich, das auf Nickel und andere kritische Metalle für die Batterieproduktion fokussiert ist. Beide Projekte sind von strategischer Bedeutung für die Energiewende und die Herstellung von Elektrofahrzeugen.

In Australien und weiteren internationalen Standorten erweitert Sibanye-Stillwater sein Portfolio um Projekte im Bereich Recycling und Tailings-Aufbereitung. Beispiele sind die Century Tailings Retreatment in Queensland, Australien, sowie verschiedene Initiativen zur Rückgewinnung von Metallen aus Bergbauabfällen und alten Katalysatoren. Diese Aktivitäten stärken die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und tragen ebenfalls zur Kreislaufwirtschaft bei.

Darüber hinaus investiert Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) in erneuerbare Energien, insbesondere in Südafrika, um den Strombedarf seiner Minen zu decken und die Dekarbonisierung voranzutreiben. Zu den Projekten zählen Wind- und Solarparks wie die Castle Wind Farm und Solaranlagen in der Free-State-Region. Diese Maßnahmen unterstützen die Nachhaltigkeitszieledes Unternehmens und erhöhen die Resilienz gegen Energiepreisrisiken. Ein mehr als kluger Schachzug in Zeiten steigender Energiepreise!

Q3-Update: operativer Turnaround der US-PGM-Aktivitäten!

Operativ zeigte Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ)! im dritten Quartal eine erfreuliche Geschäftsentwicklung sowohl zum Vorjahresquartal als auch zum zweiten Quartal 2025. Die Produktionsleistung der meisten Betriebe lag im Rahmen oder oberhalb der internen Erwartungen, sodass der Konzern bestätigt, auf Kurs zu sein, die Produktionsziele für das Gesamtjahr 2025 zu erreichen. Die geografische und rohstoffbezogene Diversifikation des Unternehmens – insbesondere die Kombination aus Gold- und Platingruppenmetall-Produktion – erwies sich erneut als strategischer Vorteil in einem Umfeld steigender Edelmetallpreise.

Auf Ergebnisebene meldete Sibanye-Stillwater einen deutlichen Anstieg des bereinigten Konzern-EBITDA. Einschließlich der US-amerikanischen S45X-Steuergutschriften erhöhte sich dasGroup adjusted EBITDA im Jahresvergleich um nahezu 200 % auf rund 9,9 Milliarden südafrikanische Rand. Auch ohne Berücksichtigung von Steuergutschriften verbesserte sich das EBITDA signifikant gegenüber dem Vorquartal, was sowohl auf höhere Metallpreise als auch auf operative Verbesserungen und eine konsequente Kostenkontrolle zurückzuführen ist.

Die südafrikanischen PGM-Betriebe leisteten dabei einen besonders starken Beitrag. Die 4E-PGM-Produktion lag sowohl über dem Vorjahresniveau als auch über den Mengen des zweiten Quartals 2025. Gleichzeitig profitierte das Segment von deutlich höheren durchschnittlichen PGM-Basket-Preisen. In Kombination mit stabilisierten Kosten führte dies zu einem starken Anstieg des bereinigten EBITDA dieser Sparte auf rund 5 Milliarden Rand, mehr als eine Verdopplunggegenüber dem Vorjahr. Trotz anhaltenden Inflationsdrucks bei Energie- und Lohnkosten blieb das Kostenmanagement effektiv, sodass die All-in Sustaining Costs im geplanten Rahmen gehalten werden konnten.

Auch die US-amerikanischen PGM-Aktivitäten zeigten im dritten Quartal eine klare Verbesserung. Nach strukturellen Anpassungen und Produktionsoptimierungen in den vergangenen Quartalen kehrte dieses Segment zu einem positiven EBITDA-Beitrag zurück, der sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelte. Die Produktionsleistung stabilisierte sich, während gleichzeitig Fortschritte bei der Kostenkontrolle erzielt wurden, was als wichtiger Schritt zur nachhaltigen Erholung dieses Geschäftsbereichs gewertet wird.

Die Gold-Sparte, einschließlich der Beteiligung an DRDGOLD, entwickelte sich ebenfalls sehr positiv. Getrieben von höheren Goldpreisen stieg das bereinigte EBITDA dieses Segments im Jahresvergleich um rund 177 %. Alle Goldbetriebe erzielten gegenüber dem zweiten Quartal 2025 operative Fortschritte, wobei insbesondere Effizienzsteigerungen und eine bessere Auslastungbestehender Anlagen hervorzuheben sind.

Das US-Recycling-Geschäft trug ebenfalls positiv zum Konzernergebnis bei, unterstützt durch zusätzliche Erlöse aus S45X-Steuergutschriften. Demgegenüber entwickelte sich die Nickelraffinerie Sandouville in Europa schwächer als erwartet. Aufgrund der anhaltend schwierigen Marktbedingungen und der unzureichenden Profitabilität entschied sich das Unternehmen, diese Anlage herunterzufahren und in den Status „care and maintenance“ zu überführen, um weitere finanzielle Belastungen zu begrenzen.

Fazit: „nachhaltig“ erfolgreich!

Große Fortschritte erzielte Sibanye Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ) auch im Bereich Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung erreicht. Im Laufe des Jahres 2025 nahmen zwei erneuerbare Energieprojekte den kommerziellen Betrieb auf und lieferten im Berichtszeitraum zusammen rund 99 Gigawattstunden saubere Energie. Dadurch konnten nicht nur direkte Energiekosten eingespart, sondern auch über 100.000 Tonnen CO₂-Emissionen vermiedenwerden.

Diese Projekte unterstreichen die langfristige Strategie von Sibanye Stillwater (WKN: A2PWVQ), Kostenstabilität, Versorgungssicherheit und Umweltziele miteinander zu verbinden.

Quelle: Sibanye Stillwater Ltd.

Für Anleger, die auf einen langfristigen Boom bei Gold, Platin, Palladium und Rhodium setzen, Sibanye Stillwater (WKN: A2PWVQ) ein klarer Favorit.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Quellen: Sibanye Stillwater, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation

Dieser Werbeartikel wurde am 14.01.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

