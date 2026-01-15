    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group
    UBS erhält erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS erhält vorläufige Genehmigung für Banklizenz.
    • Ziel: Erweiterung des Angebots für vermögende Kunden.
    • Endgültige Genehmigung wird noch im Jahr erwartet.
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Großbank UBS ist ihrem Ziel einer nationalen Banklizenz in den USA einen Schritt näher gekommen. Die US-Tochter hat eine erste vorläufige Genehmigung für eine "National Bank Charter" erhalten. Die UBS hatte im Oktober den Antrag gestellt, um UBS Bank USA die Erweiterung ihres Angebots für vermögende Kunden zu ermöglichen. Laut einem Sprecher hat das Office of the Comptroller of the Currency inzwischen grünes Licht gegeben. Zuerst hatte Bloomberg darüber berichtet.

    "Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur endgültigen Genehmigung unserer National Bank Charter", erklärte der Sprecher per E-Mail der Nachrichtenagentur AWP. Er stärke die Position der Bank als führender globaler Wealth Manager in den USA. Nun steht nur noch die zweite, endgültige Genehmigung aus. Die Großbank erwartet gemäß früheren Angaben, die nationale Banklizenz für die USA noch im laufenden Jahr zu erhalten./ra/cg/AWP/jha

    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH

     

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 40,82 auf Lang & Schwarz (15. Januar 2026, 18:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +0,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 136,52 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 43,00CHF was eine Bandbreite von -16,78 %/+5,25 % bedeutet.




    dpa-AFX
