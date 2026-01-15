Prosus Registered (N) - Aktie zeigt Schwäche - 15.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Prosus Registered (N) Aktie. Sie fällt um -3,37 % auf 53,69€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der Prosus Registered (N) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Prosus Registered (N) insgesamt ein Minus von -5,95 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +2,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Prosus Registered (N) einen Anstieg von +5,87 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,66 % 1 Monat +4,12 % 3 Monate -5,95 % 1 Jahr +63,53 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,99 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 15.01.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.